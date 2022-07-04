Склады со стройматериалами загорелись в Кызыле

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Склады со стройматериалами загорелись в Кызыле
04 Июл 2022, 06:41

В Кызыле загорелись склады. Площадь пожара составила около 3 тыс. квадратных метров.

В районе Кызыла «Правый берег» горят складские помещения. Площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС по Туве.

«По предварительным данным, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве. — Условие развития пожара — позднее обнаружение».

В помещениях хранились стройматериалы.

Горит кровля складов, уточнили в пресс-службе «Интерфаксу». Принадлежность строений уточняется, но уже известно, что они не принадлежат находящимся в «Правом берегу» военной части и учреждению ФСИН.


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