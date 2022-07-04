Полиция нашла незаконно застроенный остров в Новосибирском водохранилище

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Полиция нашла незаконно застроенный остров в Новосибирском водохранилище
04 Июл 2022, 08:42

Один из островов в Новосибирском водохранилище оказался незаконно застроен. Полиция составила административные протоколы.

Жительница Новосибирской области самовольно заняла земельный участок на острове Шумской кардон в Обском водохранилище, сообщили в сибирском управлении МВД на транспорте.

«Женщина установила хозяйственную постройку без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю для использования ее в личных целях, — рассказали в ведомстве. — <…> Кроме того, выявлен факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности местным жителем, который оказывал платные услуги по организации досуга детей. Занятия с ребятишками он осуществлял на огороженной детской площадке с оборудованным батутом и верёвочной конструкцией. Для привлечения граждан мужчина возле входа на детскую площадку разместил яркие объявления с ценами и описанием программы досуга».

На женщину составили протокол по ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка). На мужчину по ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).


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