Прямой рейс запустили из Омска в Тюмень

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Прямой рейс запустили из Омска в Тюмень
04 Июл 2022, 09:05

Из Омска в Тюмень запустили прямой авиарейс. До этого были перелеты только с пересадками.

Авиакомпания Utair открывает регулярные рейсы из омского аэропорта в Тюмень. Пока рейсы запланированы по понедельникам и субботам, сообщили в региональном правительстве.
Но с 25 июля перелеты будут только по понедельникам.

«Перелеты будут выполняться на воздушных судах ATR 72. Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билетов — от 2208 рублей в одну сторону», — утверждают в правительстве.

На сайте Utair за 2,2 тыс. рублей доступны невозвратные билеты в одну сторону без багажа с ручной кладью 5 кг. Возвратный билет до Тюмени с багажом обойдется в 3,7 тыс.

Прежде из Омска до Тюмени можно было долететь только с пересадками.


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