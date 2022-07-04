Прямой рейс запустили из Омска в Тюмень
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Из Омска в Тюмень запустили прямой авиарейс. До этого были перелеты только с пересадками.
Авиакомпания Utair открывает регулярные рейсы из омского аэропорта в Тюмень. Пока рейсы запланированы по понедельникам и субботам, сообщили в региональном правительстве.
Но с 25 июля перелеты будут только по понедельникам.
«Перелеты будут выполняться на воздушных судах ATR 72. Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билетов — от 2208 рублей в одну сторону», — утверждают в правительстве.
На сайте Utair за 2,2 тыс. рублей доступны невозвратные билеты в одну сторону без багажа с ручной кладью 5 кг. Возвратный билет до Тюмени с багажом обойдется в 3,7 тыс.
Прежде из Омска до Тюмени можно было долететь только с пересадками.
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