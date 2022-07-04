Застройщик эко-квартала Akadem Klubb отремонтировал участок дороги в новосибирском Академгородке

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Застройщик эко-квартала Akadem Klubb отремонтировал участок дороги в новосибирском Академгородке
04 Июл 2022, 09:30

Корпорация ЁЛКА провела ремонт участка дороги до отдела продаж эко-квартала Akadem Klubb, который она возводит около новосибирского Академгородка. На работы направили более 2,5 млн рублей. Дорогой пользуются будущие жители эко-квартала и соседних домов.

Кроме ремонта дороги порядная организация сделала пешеходный тротуар. Позднее проведут укладку дорожного покрытия от отдела продаж до жилого дома №11 по улице Серебряное озеро.

Ранее около эко-квартала оборудовали остановку общественного транспорта. Ведутся переговоры с властями об официальном запуске маршрута для жителей Akadem Klubb.

В эко-квартале появятся 12 домов средней этажности. Шведское архитектурное бюро Semren&Manson разработало проект Akadem Klubb, который органично вписался в окружающий ландшафт: эко-квартал расположен на берегу Серебряного озеро в окружении леса. На последних этажах домов жилого комплекса расположены квартиры с мансардами. В некоторых можно установить дровяные камины.

Строительство ведется в три очереди: в первой возведут четыре дома, во второй — пять домов, в третьей — три. В эко-квартале на одну квартиру выделено одно машиноместо, что отличает его от других проектов.

Сдача первых домов запланирована на третий квартал 2022 года, полностью жилой комплекс введут в эксплуатацию в 2024 году.


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