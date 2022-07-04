Новосибирцам отключат телевидение на неделю

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Новосибирцам отключат телевидение на неделю
04 Июл 2022, 11:00

Новосибирцам отключат телевещание. Но временно. Второй мультиплекс, телеканал «Ю», «Суббота», «Дисней» и 49-й канал не будут работать с 4 по 10 июля. Причины остановки работы — покраска телевизионной башни и плохая погода.

Телеканалы, входящие в первый и второй мультиплекс, а также телеканалы «Ю», «Суббота», «Дисней» и 49-й канал не будут работать в некоторые часы с 4 по 10 июля сообщается на сайте РТРС.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — рассказали в РТРС.

В Новосибирске вещание отключили из-за покраски телевизионной башни станции в городе, объяснили в РТРС.

В Карасукском районе и в Черепаново также временно отключат вещание ГТРК. 


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