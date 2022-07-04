Томич попал под уголовное преследование за убийство кота, который ходил к его кошке

© pixabay.com
Томич попал под уголовное преследование за убийство кота, который ходил к его кошке
04 Июл 2022, 10:18

Уголовное дело возбуждено в Томске после убийства металлической трубой кота. Животное бегало за кошкой, и это не понравилось ее хозяину.

Томич заявил в полицию об убийстве своего кота породы шотландский вислоухий. Мужчина стал свидетелем того, как его сосед напал на животное с металлической трубой.

«По предварительным данным, подозреваемый решил проучить соседского кота за то, что он бегает за его кошкой. Взяв в руки металлическую трубу, злоумышленник подошел к животному, лежащему под деревом рядом с домом, и нанес ему не менее четырех ударов, после чего скрылся, - говорится в сообщении томской полиции. - Происходящее из окна видел хозяин, который выбежал на улицу, чтобы спасти шотландского вислоухого питомца, но не успел, поскольку кот убежал в соседний квартал, где потерял сознание».

Обнаружив кота, хозяин отвез его в клинику, однако там животное скончалось от тяжелых травм.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 77-летний сосед заявителя, мужчина в преступлении сознался.


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Томич попал под уголовное преследование за убийство кота, который ходил к его кошке
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