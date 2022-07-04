Житель Новосибирской области зарезал и сжег бывшую жену из ревности

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В Сузуне Новосибирской области произошло жестокое убийство женщины. Под подозрение попал ее бывший муж.

Пьяный мужчина пришел в дом к своей бывшей жене на улице Остальцова в Сузуне. У них произошел «словесный конфликт на почве ревности», сообщили в СК РФ по Новосибирской области 4 июля.

«Мужчина взял нож и нанес несколько ударов в жизненно-важные органы потерпевшей и не менее трех ударов рукой в область головы. Женщина потеряла сознание и упала на пол», — рассказали в ведомстве.

Затем подозреваемый взял в гараже канистру с бензином и поджег дом. Мужчина хотел уехать, но уже на выезде из Сузуна «передумал» и поехал в полицию с признанием, утверждает следствие.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Подозреваемого отправили в СИЗО, он признал вину.