Ввод жилья в Новосибирской области вырос почти на 40%

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За первое полугодие 2022 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию свыше 1 млн кв. метров жилья, почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В 2022 году в Новосибирской области запланирован ввод не менее 1,7 млн кв. метров жилья.



«За шесть месяцев 2022 года в регионе введён в эксплуатацию 1 млн 22 тыс. кв. м жилья. Это на 38% больше показателей 2021 года. Что касается служебного жилья для бюджетников и квартир для детей-сирот, в 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию 46 таких домов — это 388 квартир. Еще 24 служебные квартиры будут приобретены на первичном рынке», — заявил на оперативном совещании в правительстве региона и.о. министра строительства Алексей Колмаков.

Всего на строительство служебного жилья и жилья для детей-сирот в 2022 году предусмотрен 1,2 млрд рублей.