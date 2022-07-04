Ввод жилья в Новосибирской области вырос почти на 40%

© Кирилл Канин
Ввод жилья в Новосибирской области вырос почти на 40%
04 Июл 2022, 13:38

За первое полугодие 2022 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию свыше 1 млн кв. метров жилья, почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В 2022 году в Новосибирской области запланирован ввод не менее 1,7 млн кв. метров жилья.

«За шесть месяцев 2022 года в регионе введён в эксплуатацию 1 млн 22 тыс. кв. м жилья. Это на 38% больше показателей 2021 года. Что касается служебного жилья для бюджетников и квартир для детей-сирот, в 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию 46 таких домов — это 388 квартир. Еще 24 служебные квартиры будут приобретены на первичном рынке», — заявил на оперативном совещании в правительстве региона и.о. министра строительства Алексей Колмаков.

Всего на строительство служебного жилья и жилья для детей-сирот в 2022 году предусмотрен 1,2 млрд рублей.


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