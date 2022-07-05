Красноярский край продаст долю в компании-собственнике главного аэропорта региона

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Правительство Красноярского края внесло в заксобрание региона вопрос о согласовании продажи 15% акций собственника аэропорта Красноярска — АО «Эра Групп».

«В соответствии с краевым законом „Об управлении государственной собственностью Красноярского края“ правительство края внесло на рассмотрение законодательного собрания вопрос согласования отчуждения краевого имущества — 15% акций АО „Эра Групп“, находящихся в хозяйственном ведении краевого предприятия „Центр транспортной логистики“», — сообщили ТАСС в правительстве региона.



После согласования продажи будут проведены открытые торги 15% акций с начальной ценой, определенной независимым оценщиком. В правительстве отметили, что блокирующий пакет (25% плюс одна акция) остается в краевой собственности.



Средства планируется направить на развитие инфраструктуры аэропорта Красноярска. В краевой собственности находится вся плоскостная инфраструктура аэропорта, требующая модернизации одновременно с обновлением терминальной части аэропортового хозяйства.



В июне 2015 года подконтрольная структурам Олега Дерипаски Красноярская ГЭС выиграла аукцион, на котором региональные власти продали 51% акций АО «Эра Групп» (владеет имущественным комплексом аэропорта Красноярск). Краевой бюджет получил от продажи пакета акций 4,05 млрд рублей.



В конце 2015 года ГЭС переуступила свои права на актив ООО «КрасИнвест», зарегистрированный в Дивногорске. 49% акций «Эра Групп» принадлежит Центру транспортной логистики, находящемуся в краевой собственности, пишет ТАСС.



По данным сервиса «Контур-Фокус», выручка компании по итогам 2021 года составила 55,1 млн рублей, чистый убыток — 5,8 млн рублей.