Красноярский край продаст долю в компании-собственнике главного аэропорта региона
Правительство Красноярского края внесло в заксобрание региона вопрос о согласовании продажи 15% акций собственника аэропорта Красноярска — АО «Эра Групп».
«В соответствии с краевым законом „Об управлении
государственной собственностью Красноярского края“ правительство края
внесло на рассмотрение законодательного собрания вопрос согласования отчуждения
краевого имущества — 15% акций АО „Эра Групп“, находящихся в хозяйственном
ведении краевого предприятия „Центр транспортной логистики“», — сообщили ТАСС в правительстве региона.
После согласования продажи будут проведены
открытые торги 15% акций с начальной ценой, определенной независимым оценщиком.
В правительстве отметили, что блокирующий пакет (25% плюс одна акция) остается
в краевой собственности.
Средства планируется направить на развитие
инфраструктуры аэропорта Красноярска. В краевой собственности находится вся
плоскостная инфраструктура аэропорта, требующая модернизации одновременно с обновлением терминальной части аэропортового хозяйства.
В июне 2015 года подконтрольная структурам
Олега Дерипаски Красноярская ГЭС выиграла аукцион, на котором региональные
власти продали 51% акций АО «Эра Групп» (владеет имущественным
комплексом аэропорта Красноярск). Краевой бюджет получил от продажи пакета
акций 4,05 млрд рублей.
В конце 2015 года ГЭС переуступила свои
права на актив ООО «КрасИнвест», зарегистрированный в Дивногорске.
49% акций «Эра Групп» принадлежит Центру транспортной логистики,
находящемуся в краевой собственности, пишет ТАСС.
По данным сервиса «Контур-Фокус», выручка компании по итогам 2021 года составила 55,1 млн рублей, чистый убыток — 5,8 млн рублей.