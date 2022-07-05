Сообщение о минировании зданий в Красноярске поступило в суд
05 Июл 2022, 06:15
Письмо о заминировании зданий в Красноярске поступило в один из судов города. Под угрозой якобы детские сады, больницы, суды, вокзал.
В Октябрьский районный суд Красноярска пришло письмо о минировании зданий.
«Пришло электронное письмо от имени Тамерлана Гаджиева о заминировании бандой экстремистов из Средней Азии некоторых судов, детсадов, больниц и вокзала», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.
В Октябрьском суде ведется проверка, но он работает в обычном режиме. По другим судам города и края информации пока нет
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