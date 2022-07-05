Сообщение о минировании зданий в Красноярске поступило в суд

Письмо о заминировании зданий в Красноярске поступило в один из судов города. Под угрозой якобы детские сады, больницы, суды, вокзал.

В Октябрьский районный суд Красноярска пришло письмо о минировании зданий.

«Пришло электронное письмо от имени Тамерлана Гаджиева о заминировании бандой экстремистов из Средней Азии некоторых судов, детсадов, больниц и вокзала», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

В Октябрьском суде ведется проверка, но он работает в обычном режиме. По другим судам города и края информации пока нет