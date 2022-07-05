Дольщики еще восьми новосибирских долгостроев получат компенсации

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Дольщики еще восьми долгостроев Новосибирской области получат выплаты ППК «Фонд». Компенсации за недостроенное жилье получат порядка 140 человек.

В перечень объектов вошли четыре дома ООО «НСК Авантаж» (жилые дома № 3, 4, 5, 6 по улице Связистов, 161/1 стр. в Ленинском районе Новосибирска); три дома АО «Солнечное» в селе Новолуговое Новосибирского района (дома № 4, 5, 6); дом по улице Оловозаводская в Кировском районе Новосибирска.

Выплаты от ППК «Фонд» уже получают дольщики 16 долгостроев Новосибирской области — это порядка 2 тыс. человек.

«Сегодня механизм ППК „Фонд“ — эффективно работающий инструмент по решению проблем обманутых дольщиков в нашем регионе. По восьми объектам Фондом принято решение о достройке, и на них уже ведутся строительные работы под контролем регионального фонда защиты прав участников долевого строительства, дольщикам всех остальных будут выплачиваться компенсации. По 16 долгостроям выплаты уже ведутся. Сегодня этот список пополнили 8 домов, несколько объектов еще находится на рассмотрении фонда», — отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В бюджете Новосибирской области на софинансирование с ППК «Фонд» на 2021−2023 годы заложено более 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за три года составит 5,4 млрд рублей.