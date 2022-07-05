Скончался арестованный владелец новосибирского крематория, страдавший онкологическим заболеванием

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Владелец новосибирского крематория Сергей Якушин скончался. Его обвиняли в даче взятки и отправили под арест. Семья бизнесмена связывала уголовные дела с переделом рынка похоронных услуг.

«4 июля ушел из жизни Якушин Сергей Борисович. О времени прощания будет сообщено чуть позже», — сказано на сайте крематория.

«Отец болел и лечился от онкологии», — рассказал сын бизнесмена Борис Якушин.

Основателя ООО «Похоронный дом Некрополь» Сергея Якушина обвиняли в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Пенсионеру грозил от 8 до 15 лет колонии. Его отправили под домашний арест.

Бизнесмена задержали в Санкт-Петербурге вечером 2 ноября 2021 года. По версии следствия, в 2011—2019 годах он через посредника якобы заплатил 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением больницы, говорили в управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Якушин формально числился в федеральном розыске «по статье УК» еще с августа 2020 года. Фабула его уголовного дела так и не раскрывалась, но то, что рассказали в полиции Санкт-Петербурга, фактически совпадает с содержанием уголовного дела бывшего заведующего патологоанатомическим отделением ГБУ «Городская клиническая больница №1» Михаила Козяева, выясняла Тайга.инфо. Козяева обвиняли в получении взяток от похоронщиков за «информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах».



Источники редакции в отрасли отмечали, что состав, который вменяли патологоанатому и другим фигурантам, представляет собой «агентские услуги», и по смыслу схож с тем, когда врачи рекомендуют лекарства тех или иных фармацевтических компаний, а потом получают проценты с выписанных рецептов.

Семья Якушиных связывала уголовные дела с переделом рынка похоронных услуг.

Новосибирский крематорий семьи Якушиных — первый частный крематорий в России. Кроме того, на его территории работает Музей мировой погребальной культуры, который включен в программу сохранения мирового наследия похоронной культуры при ЮНЕСКО. Второй крематорий в Новосибирске входит в МУП «Похоронный дом „ИМИ“», который возглавляет депутат горсовета Сергея Бондаренко («Единая Россия»).

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