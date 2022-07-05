Россия нарастила поставки леса за границу за счет экспорта в Китай и Узбекистан

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Экспорт российской лесопромышленной продукции вырос за полгода на 10%. Большая часть поставок пришлась на экспорт в Азию, прежде всего в Китай и Узбекистан.

Российские лесопроизводители перенаправляют свои товары на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку, заявил директор Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза) Павел Чащин.



«Тут тоже есть позитивная динамика — в Костромской области увеличили экспорт клееного бруса и строганных досок на 30%. Чаще всего везут в Таиланд, Индию, Мексику, на Тайвань и в Израиль и еще 18 стран. При этом за последние 6 месяцев экспорт российского лесопромышленного комплекса вырос на 10%, до 14 млн кубометров. Почти 70% от объема поставок пришлось на дружественные азиатские страны, прежде всего Китай и Узбекистан, поставки в которые выросли почти на 13%, до 8 млн кубометров», — цитирует Чащина ТАСС.

Оставшиеся 30% поставок пришлись на ЕС, Сингапур, Япония, Южная Корея и США. При этом экспорт в эти страны увеличился на 4%, до 3 млн кубометров. Сингапур весной увеличил импорт российской древесины в 17 раз.

С европейского на новые рынки пришлось перенаправить не более 20% от объема экспорта. Главные регионы — экспортеры: Вологодская, Архангельская, Иркутская области, Красноярский край, Коми.

«Многие опасаются, что экспорт с 10 июля (вступление запрета на поставки в ЕС продукции лесной промышленности РФ — прим. ред) остановится. Хочу развеять эти опасения. Иран, Турция и Египет, а также ряд других ближневосточных и азиатских стран готовятся к тому, чтобы стать транспортными хабами, как для экспорта российских товаров в третьи страны, так и для импорта товаров из „недружественных“ стран в Россию. Например, Иран имеет автомобильное, железнодорожное и комбинированное морское сообщение с Россией. Компании начали поставлять лесопродукцию по морю балком, то есть в трюме, хотя раньше превалировали контейнерные перевозки», — рассказал Чащин.

По данным чиновника, доля российской березовой фанеры на рынке ЕС составляет 40%, березовых балансов — 11%, пеллет — 10%, щепы — 5%, хвойных пиломатериалов — 5%. При этом основным партнером России на протяжении 15 лет является Китай, его доля растет, однако существуют сложности из-за связанных с коронавирусом транспортных ограничений в Китае.