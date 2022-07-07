Восьмилетней девочке с сахарным диабетом из Новосибирска нужны датчики для мониторинга глюкозы

© Из семейного архива. Вика Шанина
Восьмилетней девочке с сахарным диабетом из Новосибирска нужны датчики для мониторинга глюкозы
07 Июл 2022, 09:57

У восьмилетней Вики Шаниной из Новосибирска — диабет. Девочке постоянно нужно отслеживать уровень сахара в крови, а это постоянные проколы кончиков пальцев и пробуждения по ночам, что сказывается на учебе и общем самочувствии. Единственным выходом стала система, которая позволяет оперативно корректировать уровень глюкозы. Однако к ней нужны датчики, которые стоят более 100 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Дочка родилась здоровой, росла подвижной, ходила в детский сад, занималась в модельном агентстве. Но год назад ее состояние стало нас тревожить: Вика все время хотела пить, стала больше есть и при этом худела. Результат анализа крови подтвердил наши опасения: у дочки оказался повышенный уровень сахара в крови, — рассказывает мама Вики Шаниной Ирина. — Ей поставили диагноз „сахарный диабет“, начали вводить инсулин».

С тех пор девочка вынуждена непрерывное отслеживание уровня глюкозы в крови, а это постоянные проколы кончиков пальцев, ночные пробуждения. Все это сказывается на учебе, настроении и общем самочувствии Вики. Единственным выходом для семьи стала система, которая помогает постоянно контролировать уровень глюкозы в крови без всяких проколов.

«У Вики сахарный диабет протекает нестабильно, с частыми эпизодами повышения уровня сахара в крови, особенно в ночное время. Использование системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы поможет девочке избежать опасных для жизни состояний и снизить риск развития осложнений», — объясняет эндокринолог детской новосибирской областной клинической больницы Лариса Санникова.

Датчики требуется менять раз в две недели. Но для Шаниных это непосильные траты: Ирина была вынуждена уволиться, чтобы помочь Вике приспособиться к новым условиям жизни и ухаживать за ее двухлетней сестрой, у отца девочки небольшой заработок.

Годовой запас датчиков к системе мониторинга глюкозы для Вики Шаниной стоит 161,7 тыс. рублей, на него уже собрали 25,5 тыс. рублей, осталось еще около 136,2 тыс. рублей.

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