Потанин согласился на переговоры по слиянию «Норникеля» с «Русалом»

© krskstate.ru. Владимир Потанин (второй справа)

Миллиардер Владимир Потанин готов обсуждать слияние подконтрольного ему «Норильского никеля» и корпорации «Русал», связанной с Олегом Дерипаской. Это может стать альтернативой соглашению между акционерами «Норникеля», которое подписывали для урегулирования конфликта между Потаниным и Дерипаской.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между „Норникелем“ и UC Rusal как альтернативу продления соглашения [между акционерами „Норникеля“]. Нами была переосмыслена [идея об объединении]. И я направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal», — заявил Потанин в интервью РБК.

Решение позволяет «создать национального чемпиона» и «диверсифицировать акционерную базу», считает Потанин.

«И если раньше эти же идеи витали давно уже, по поводу потенциального объединения UC Rusal и „Норникеля“, в каком-то смысле UC Rusal так прямо не говорит, но приобретение 25% одной большой индустриальной компании в другой — это всегда шаг к слиянию (имеется в виду выкуп в 2007 году тогда еще компанией „Российский алюминий“ 25% плюс одна акция „Норникеля“ у структуры Михаила Прохорова. — РБК). Потому что они разные бывают, слияния, дружественные или недружественные, поглощения или не поглощения. Но когда одна большая индустриальная компания покупает крупный пакет другой индустриальной компании, это, как правило, приглашение к слиянию», — пояснил Потанин.

В 2012 году акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Потанина, компания UC Rusal, на тот момент подконтрольная Дерипаске, и бизнесмен Роман Абрамович подписали соглашение, суть которого в урегулировании многолетнего конфликта Дерипаски и Потанина по дивидендной политике. Соглашение действует до 1 января 2023-го.

«Интерросу» принадлежит 35,95% акций «Норникеля», UC Rusal — 26,25%, у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — около 4% акций. В 2018 году Дерипаска формально ушел от руководства UC Rusal.