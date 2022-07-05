Губернатор Забайкалья признался в проблемах в развитии

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Губернатор Забайкалья признался в проблемах в развитии
05 Июл 2022, 12:08

У приграничных территорий Забайкальского края серьезные проблемы в развитии основной инфраструктуры, заявил губернатор Александр Осипов («Единая Россия»). За последние годы серьезно ухудшилась работа пунктов пропуска.

«Развитие пограничных территорий — для нас крайне актуальный вопрос. У нас в них живет почти 240 тысяч человек. Это территория с серьезными проблемами в развитии — как по дорогам, интернету, мобильной связи, так и по другим видам инфраструктуры, социальной сфере, а самое главное — с проблемами с работой и заработной платой», — заявил Осипов на совещании Совбеза РФ в Хабаровске.

Кроме того, в ряде районов края уже два года действует ограничение на вывоз скота и мяса, отметил чиновник.

«По четырем из них нам удалось снять ограничение, по части еще нет. Эти вопросы я сегодня поднял на совещании. Мы выдвинули ряд предложений, связанных с тем, чтобы на создание рабочих мест, на обустройство инфраструктуры социальными объектами пограничных территорий выделялось отдельное финансирование», — цитирует Осипова его пресс-служба.

За два года также «произошли существенные изменения отрицательного характера» в вопросах пунктов пропуска, рассказал губернатор. Некоторые из них уже просто не работают, другие плохо оснащены.


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