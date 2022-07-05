Шахту эвакуировали после обрушения породы в Кузбассе
05 Июл 2022, 12:58
По сведения агентства, в шахте произошло обрушение породы. Один человек пострадал.
«По предварительным данным, на глубине около пяти километров под землей произошел толчок. Именно он мог спровоцировать нарушение выработки в вентиляционном треке», — рассказали агентству в технических службах региона.
В Кемеровской области эвакуированы сотрудники угольной шахты «Распадская-Коксовая» из-за обрушения породы. Один человек пострадал.
Из шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе на поверхность выводят 190 горняков, сообщает госагентство «РИА Новости» 5 июля со ссылкой на экстренные службы.
По сведения агентства, в шахте произошло обрушение породы. Один человек пострадал.
«Интерфакс» передает, что двое горняков на шахте пропали, эвакуируют порядка 200 человек, 30 из них уже поднялись на поверхность.
«По предварительным данным, на глубине около пяти километров под землей произошел толчок. Именно он мог спровоцировать нарушение выработки в вентиляционном треке», — рассказали агентству в технических службах региона.
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