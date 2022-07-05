Шахту эвакуировали после обрушения породы в Кузбассе

05 Июл 2022, 12:58

В Кемеровской области эвакуированы сотрудники угольной шахты «Распадская-Коксовая» из-за обрушения породы. Один человек пострадал.

Из шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе на поверхность выводят 190 горняков, сообщает госагентство «РИА Новости» 5 июля со ссылкой на экстренные службы.

По сведения агентства, в шахте произошло обрушение породы. Один человек пострадал. 

«Интерфакс» передает, что двое горняков на шахте пропали, эвакуируют порядка 200 человек, 30 из них уже поднялись на поверхность.  

«По предварительным данным, на глубине около пяти километров под землей произошел толчок. Именно он мог спровоцировать нарушение выработки в вентиляционном треке», — рассказали агентству в технических службах региона.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек» История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
Последние материалы
05 Июл, 14:48
Обыски прошли в новосибирском минпромторге по делу о мошенничестве
05 Июл, 13:06
Два имущественных комплекса выставлены на торги в Иркутской области
05 Июл, 12:58
Шахту эвакуировали после обрушения породы в Кузбассе
05 Июл, 12:08
Губернатор Забайкалья признался в проблемах в развитии
05 Июл, 11:39
Зампред строительного комитета о рекордном вводе жилья в Новосибирске: Будут проблемы с продажами
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования