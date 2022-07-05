Два имущественных комплекса выставлены на торги в Иркутской области
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Дом. РФ объявил аукционы по продаже имущественных комплексов в Иркутске и Ангарске.
В состав первого лота входят земельный участок площадью 4,49 га и здание площадью 296,3 кв. м.
Бывшее здание передающего радиоцентра находится в производственно-складской зоне. В ближайшем окружении — пустыри, частный сектор, склады и производственные помещения.
Заявки на участие в торгах принимаются до 25 июля 2022 года, аукцион состоится 29 июля. Начальная цена лота составляет 24,12 млн рублей.
Второй лот состоит из участка площадью 0,5 га и здания площадью 2009,4 кв. м. Комплекс расположен в жилом районе на окраине Ангарска, внутри небольшого лесопарка.
Заявки принимаются до 12 сентября 2022 года, торги запланированы на 16 сентября. Начальная цена лота — 34,62 млн рублей.
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