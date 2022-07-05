Обыски прошли в новосибирском минпромторге по делу о мошенничестве

© mbnso.ru. Михаил Космынин

Уголовное дело возбуждено в отношении директора «Центра содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Михаила Космынина. Обыски прошли и в министерстве промышленности, которое учредило организацию.

Директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Космынин подозревается в том, что потратил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии малому и среднему бизнесу. Еще около 12 млн, по версии следствия, он перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт, а почти 400 тыс. потратил себе на премии, сообщил сообщил источник ТАСС в органах власти.

«В отношении Космынина возбуждены уголовные дела по ст. 159 „Мошенничество“ и ст. 160 „Присвоение и растрата“. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — сказал собеседник агентства.

«Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» учрежден министерством промышленности и торговли региона. В министерстве прошли обыски.

«По моему поручению работники министерства оказывают все возможное содействие правоохранительным органам. По результатам проверки мы также сделаем необходимые выводы и примем меры», — заявил министр Андрей Гончаров.

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открылся в 2020 году. Он должен оказывать помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела.

Михаил Космынин ранее возглавлял новосибирское муниципальное учреждение «Городской центр развития предпринимательства».