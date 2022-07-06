Алтайский курорт «Манжерок» ожидает увеличения турпотока в 2,5 раза

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Алтайский курорт «Манжерок» ожидает увеличения турпотока в 2,5 раза
06 Июл 2022, 05:58

Турпоток на всесезонный курорт «Манжерок» в горах Республики Алтай в 2023 году вырастет в 2,5 раза за счет введения в эксплуатацию пятизвездочной гостиницы и панорамного ресторана. Ежегодно его будут посещать 1,2 млн человек, ожидают в компании.

В 2021 году курорт посетили 500 тыс. уникальных посетителей. В 2023 году планируется увеличить цифру до 1,2 млн человек.

«Это станет возможным благодаря созданию новых инфраструктурных объектов. Так, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию пятизвездочный гостиничный комплекс на 304 номера вместимостью 800 человек. В этом году начнется строительство нового ресторана с панорамным видом. Все это даст нам туристский продукт совершенного нового уровня», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

До конца года на курорте откроются 12 вилл премиум-класса. Строительство панорамного ресторана начнут осенью.

Туристический поток на курорт в зимнем сезоне вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до более 100 тыс. гостей.


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