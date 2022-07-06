Житель Канска во время застолья облил жену алкоголем и поджег

© pixabay.com
Житель Канска во время застолья облил жену алкоголем и поджег
06 Июл 2022, 06:58

Жительница Канска чуть не сгорела заживо время ссоры с сожителем. Мужчина решил разрешить конфликт радикально — облил женщину спиртным, которое они распивали, и поджег.

Участковый в Канске Красноярского края, приехав на вызов о скандале, обнаружил 31-летнюю хозяйку с ожогами. Как выяснилось, ее поджег сожитель.

«Пострадавшая вместе с 36-летним сожителем распивала алкоголь, после чего между ними возникла ссора. В ходе конфликта из-за возникшего чувства неприязни мужчина облил одежду жены спиртным и поджег ее. Женщина смогла сорвать с себя загоревшееся белье и позвать на помощь», — рассказали в полиции.

Участковый уполномоченный задержал подозреваемого. Материалы проверки переданы в следственные органы.


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