Сбербанк и «Брусника» создадут единую цифровую платформу

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Сбербанк и девелопер «Брусника» создадут единую цифровую платформу для обмена данными. Это позволить ускорить взаимодействие компаний и сделает его более удобным и безопасным.

Соглашение о создании единой цифровой платформы обмена данными подписали Сбербанк и «Брусника» на международной выставке «Иннопром», сообщают компании.



Создание единой цифровой платформы стало продолжением пилотного проекта Сбербанка и «Брусники» по удаленному строительному контролю. Созданная система позволяет в режиме онлайн следить за строительством финансируемых проектов: оценивать динамику работ и эффективность использования кредитных средств банка.

«Систему стройконтроля мы развернули пока на четырех площадках. И уже очевидно, что после её внедрения коммуникация в области финансирования проектов стала значительно более прозрачной, — комментирует директор по цифровой трансформации „Брусники“ Елена Еременко. — Мы видим большой потенциал в создании единой цифровой платформы, поскольку именно в интеграции раскрываются все возможности цифровых решений».

Внедрение инновационных IT-решений с участием Сбербанка проходят и в других бизнес-процессах «Брусники». Девелоперская компания доверила хранение своих данных облачному сервису от компании экосистемы Сбера.

Основным направлением сотрудничества банка и «Брусники» является строительство жилых комплексов в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Кургане, Москве и Московской области. На текущий момент банк финансирует возведение порядка 500 тыс. квадратных метров жилой недвижимости.