Омич с инвалидностью рассказал об избиении в полиции из‑за обложки паспорта с гербом Украины

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Омич с инвалидностью рассказал об избиении в полиции из‑за обложки паспорта с гербом Украины
06 Июл 2022, 09:08

Жителя Омска обвинили в «дискредитации российской армии» из-за обложки паспорта с гербом Украины. Он рассказал об избиении в полиции.

Житель Омска Захар Закурдаев проходил медкомиссию 15 марта. Врач-нарколог начал задавать мужчине вопросы о том, почему на его паспорте обложка с украинской символикой, и спрашивать об отношении к «спецоперации», рассказали в «Омском гражданском объединении».

28 марта на работу к Закурдаеву приехали полицейские и отвезли в отделение.

«Захар рассказал, что его избили и заставили подписать признание, что он имеет отношение к массовым митингам, а также может быть причастен к „украинским группировкам“. Кроме того, его вынудили подписать протокол обыска квартиры, и составили протокол о „дискредитации российской армии“ из-за обложки паспорта с символикой Украины», — ответили активисты.

Захар Закурдаев — инвалид третьей группы. Его продержали в полиции до 29 марта, затем он обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои.

В мае Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал Захара Закурдаева на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации ВС РФ» (ст. 20.3.3 КоАП). В постановлении суда сказано, что мужчина предъявил врачу-наркологу паспорт, на обложке которого изображен украинский герб, а на вопрос о том, какое он имеет отношение к Украине якобы «начал агрессивно высказываться в адрес Путина».

В суде Закурдаев не признал вину. Он рассказал, что его мама по национальности украинка, и в Украине проживают его родственники и друзья. Он никого не призывал к воспрепятствованию использования ВС РФ в «спецоперации», а лишь отвечал на вопросы врача. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы гибли как российские, так и украинские войска, и полагает, что такие вопросы необходимо решать за столом переговоров.


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