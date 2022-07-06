Аппарат для коррекции зрения в красноярском глазном центре не могут починить из-за «спецоперации»

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Аппарат для коррекции зрения в красноярском глазном центре не могут починить из-за «спецоперации»
06 Июл 2022, 09:33

В красноярском глазном центре сломался аппарат для лазерных операций. Его не могут отремонтировать из-за «спецоперации», заявил и.о. главврача.

Аппарата для проведения лазерных операций вышел из строя в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени Макарова. Из-за этого образовалась очередь больных с катарактой, сообщили пациенты сайту Newslab. Теперь в учреждении только один аппарат.

Информацию подтвердил и. о. главврача больницы Анатолий Максимов. По его словам аппарат достаточно новый и еще находится на гарантии: «Но из-за спецоперации поставщик не может провести его ремонт».

«Сейчас начата процедура в судебном порядке. Из-за этого возникли задержки с обслуживанием пациентов, которые нуждаются в операции по удалению катаракты», — рассказал Максимов.

Пациентов перенаправляют в частные клиники, которые работают по программе ОМС. Сломанный аппарат планируется заменить на новый к октябрю 2022 года.


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Аппарат для коррекции зрения в красноярском глазном центре не могут починить из-за «спецоперации»
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