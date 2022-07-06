Новосибирские власти решили увеличить площадь мусорного полигона в Раздольном почти в четыре раза

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Региональное правительство предложила новый проект мусорных полигонов под Новосибирском вместо расторгнутого концессионного соглашения с группой «ВИС». Выяснилось, что площадь свалки в Раздольным, жители которого протестовали против размещения отходов, выросла почти в четыре раза, а потенциальные тарифы будут завышены.

МинЖКХ Новосибирской области внесло в заксобрание проекты концессионных соглашение на строительство мусоросортировочных заводов и полигонов в Верх-Туле и Раздольном. Документы опубликовал во «ВКонтакте» зампред строительного комитета парламента Вадим Агеенко.

Власти предложили разместить два завода мощностью 300 тыс. тонн и два полигона по 150 тыс. тонн. Их общая стоимость оценивается примерно в 7 млрд рублей. При этом по прежнему концессионному соглашению с ООО «Экология-Новосибирск», подконтрольному группе «ВИС», планировалось два предприятия по 400 тыс. тонн каждое, а емкость полигонов — по 300 тыс. тонн общей стоимостью 6,5 млрд рублей. То есть теперь значительно снижены плановые объемы загрузки, а цена существенно выросла.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год. К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. В мае договор разорвали.

«Мы видим, что стоимость новой концессии не сократилась как рекомендовала рабочая группа [первого вице-премьера Владимира] Знаткова, а наоборот выросла на 54% и срок строительства объектов увеличился с 33 до 37 месяцев, хотя мощность объектов существенно сократилась на 25-50%», — отметил Агеенко.

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Кроме того, по подсчетам депутата, тарифы концессионера значительно завышены: «Если в старой концессии мы все возмущались завышением тарифа от действующего в 3,5 раза, то в новой концессии предусмотрено завышение тарифа от действующих в 5,8 раз».

«Сегодня тариф для полигонов [новосибирского] МУП „Спецавтохозяйство“ (Левобережный и Гусинобродский) составляет 601 рубль/тонна (с сортировкой), в новой концессии для Верх-Тулы с 2025 года тариф составит — 3610,38 рубля/тонна, в 2026 году — 4060,27 рубля/тонна. Если допустить, что тариф МУП САХ к 2025 году увеличится с 601 до 700 рублей/тонна, то даже в этом случае тариф для новых концессионеров увеличится в 5,8 раза», — добавил Агеенко.

Также минЖКХ предложил резко увеличить площади под полигоны. По разорванной концессии они составляли по 77 га при загрузке в 300 тыс. тонн, теперь же при меньшей нагрузке чиновники хотят выделить под объект в Верх-Туле 86,6 га, а в Раздольном — 271 га.

«На вопрос депутатов — зачем правительство это делает ответа от министров мы не получили. Хотя по тексту концессии мы догадываемся, зачем это делается», — отметил Агеннко.

Напомним, жители поселений Плотниковского и Раздольненского сельсоветов Новосибирского района, а также местные бизнесмены требовали пересмотреть решение о размещении мусорного полигона неподалеку от их домов. Они прямо обращались к губернатору Андрею Травникову, но, как видно из проекта новой концессии, планы на полигон в Раздольном только расширились.

Более того, из текста новой концессии следует, что концессионер обязан уплатить концеденту, то есть Новосибирской области, всего 1 тыс. рублей. Один раз за все 25 лет. В прежнем соглашении концессии концессионная плата составляла 1 млн рублей с первого по восьмой год эксплуатации с ежегодной индексацией на уровень инфляции, а затем — в размере 15% от объема валовой выручки концессионер.

«Пока только первое впечатление от представленного правительством области документа — стоимость объектов искусственно завышается, что при справедливо сниженных гарантированных объемах ТКО приводит к увеличению необходимой валовой выручке, которую можно получить только, завысив тариф концессионера в 5,8 раз», — подытожил Агеенко.

Проект рассмотрят на комитетах заксобрания 12—13 июля, а 14 июля его планируется обсудить на внеочередной сессии заксобрания.