Землетрясение произошло под Белово в Кузбассе

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Землетрясение произошло под Белово в Кузбассе
06 Июл 2022, 12:43

В Кемеровской области произошло землетрясение. Это был взрыв в добывающем карьере.

Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Беловском муниципальном округе Кузбасса 6 июля, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 33 км к востоку от города Белово.

По данным сейсмологов, произошел взрыв в карьере. В этом районе добывают уголь.


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