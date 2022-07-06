Новосибирское правительство обвинило строителей четвертого моста в неверной отчетности

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Минтранс Новосибирской области подал в суд на «Сибирскую концессионную компанию», которая строит платный мост через Обь. Фирма, подконтрольная группе «ВИС», не предоставляла необходимую отчетность, заявили чиновники.

Минтранс региона подал иск к «Сибирской концессионной компании», говорится на сайте арбитража. Из опубликованных документов следует, что концессионер четвертого моста подавал в правительство документацию, «не соответствующую законодательству».

«Истец подтверждает отсутствие согласования отчетности концессионера в связи с неустранением представленных им замечаний, что является основанием для приостановки в приемке отчетности, не соответствующей законодательству, а также условиям концессионного соглашения», — говорится в одном из решений суда.

Минтранс также просил суд наложить обеспечительные меры в виде запрета «Сибирской

концессионной компании» предоставлять «отчетность концессионера, не соответствующую

законодательству». Но суд отклонил требования.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.

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