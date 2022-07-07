Туман накрыл Новосибирск. Авиарейсы задерживаются

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Туман накрыл Новосибирск. Авиарейсы задерживаются
07 Июл 2022, 05:24

Новосибирск накрыло туманом. Некоторые авиарейсы задержаны.

Сильный туман накрыл город утром 7 июля. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво» задерживается прилет рейсов из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Красноярска, Сочи, Сургута, Братска, Абакана и других городов.

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