Туман накрыл Новосибирск. Авиарейсы задерживаются

© Предоставлено читателем

Новосибирск накрыло туманом. Некоторые авиарейсы задержаны.

Сильный туман накрыл город утром 7 июля. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво» задерживается прилет рейсов из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Красноярска, Сочи, Сургута, Братска, Абакана и других городов.

Фото читателей