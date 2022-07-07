Военнослужащего приговорили к штрафу за избиение сослуживца в Забайкалье

07 Июл 2022, 07:06

Военнослужащий признан виновным в избиении сослуживца в Забайкальском крае. Он не был доволен поведением жертвы.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело рядового Имама Мирзаханова по ч. 1 ст. 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений), говорится в карточке дела.

«Недовольный поведением военнослужащего, Мирзаханов нанес ему 10 ударов ладонью по голове, после чего повалил на пол и нанес еще 10 ударов ладонью в область головы», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Мирзаханова к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу.

Читайте также «Насилие в воинских частях Забайкалья: почти 20 уголовных дел за год»


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек» История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
Последние материалы
07 Июл, 14:54
Драму о трудовом рабстве на окраине Москвы покажут новосибирцам
07 Июл, 14:14
Фермеры Сибири ищут аналоги запчастей, удобрений и упаковки — исследование
07 Июл, 12:58
Директора новосибирского правительственного центра «Мой бизнес» арестовали
07 Июл, 12:30
Сотрудники центра «Э» и студенты: как проходит первый суд над российским журналистом по делу о «фейках» про армию
07 Июл, 10:39
«Они хорошо приживаются и выглядят, как близнецы»: «Брусника» привезла из Европы сотни тысяч растений
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования