Военнослужащего приговорили к штрафу за избиение сослуживца в Забайкалье

Военнослужащий признан виновным в избиении сослуживца в Забайкальском крае. Он не был доволен поведением жертвы.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело рядового Имама Мирзаханова по ч. 1 ст. 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений), говорится в карточке дела.

«Недовольный поведением военнослужащего, Мирзаханов нанес ему 10 ударов ладонью по голове, после чего повалил на пол и нанес еще 10 ударов ладонью в область головы», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Мирзаханова к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу.

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