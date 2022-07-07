Военнослужащего приговорили к штрафу за избиение сослуживца в Забайкалье
07 Июл 2022, 07:06
Военнослужащий признан виновным в избиении сослуживца в Забайкальском крае. Он не был доволен поведением жертвы.
Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело рядового Имама Мирзаханова по ч. 1 ст. 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений), говорится в карточке дела.
«Недовольный поведением военнослужащего, Мирзаханов нанес ему 10 ударов ладонью по голове, после чего повалил на пол и нанес еще 10 ударов ладонью в область головы», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Мирзаханова к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу.
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