Разлив нефти из трубопровода произошел в Красноярском крае

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Разлив нефти из трубопровода произошел в Красноярском крае
07 Июл 2022, 08:09

Авария произошла на нефтепроводе в Красноярском крае. Произошел разлив более 400 литров топлива. Начата прокурорская проверка.

Разлив топлива с попаданием в водный объект произошел 5 июля в Красноярском крае. По данным тг-канала Борус, речь идет о происшествии на трубопроводе Роснефти «Куюмба-Тайшет».

Факт инцидента подтвердили в прокуратуре региона. «Организация самостоятельно отправила уведомление о происшествии, указано о разливе 430 литров, попадании в водный объект», — сообщили в ведомстве, отметив, что обстоятельства выясняются.

«Будем проверять соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования в первую очередь», — добавили в прокуратуре.


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