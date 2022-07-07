Новосибирский депутат заподозрил областные власти в подготовке преступной схемы в строительстве

© zsnso.ru. Вячеслав Илюхин

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин обвинил правительство региона в возможной подготовке преступной схемы по освоению средств, выделяемых федеральными властями на развитие инфраструктуры. Выступление Илюхина прозвучало на сессии заксобрания 7 июля 2022 года. Свое заявление он предложил считать обращением в прокуратуру.

Тайга.инфо приводит расшифровку его выступления.

Доброе утро, уважаемые коллеги. Долго думал, с чего начать своё выступление, но начну, наверное, с главного. Хочу поставить вас в известность, что на мой взгляд в области готовится к реализации преступная схема. Что я имею в виду.



19 октября 2020 года правительством Российской Федерации было принято постановление №1704, которое позволяет регионам использовать средства бюджета РФ, полученные в виде бюджетных кредитов, на развитие объектов инфраструктуры. Наряду с этим, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года.

Агентство развития жилищного строительства (подчеркну, что это организация учреждена правительством Новосибирской области и на данный момент является правительственной структурой), которое я возглавлял до 10 июня 2022 года, вышло с предложением по обеспечению инфраструктурой трех площадок: Клюквенный, Верх-Тула и Ложок (вторая очередь), с последующей реализацией земельных участков. По нашим расчетам, это позволило бы аккумулировать на счетах АРЖС 9,6 миллиарда рублей после уплаты всех налогов, что даст возможность полностью и без дополнительных вложений бюджетных средств решить проблему обманутых дольщиков. В МИПах (масштабных инвестиционных проектах) в данном случае нет необходимости.

Это позволило бы аккумулировать на счетах АРЖС 9,6 млрд рублей, что даст возможность без дополнительных вложений бюджетных средств решить проблему обманутых дольщиков

Все расчеты по этим площадкам были переданы для анализа нескольким экспертным организациям. Уже получено положительное заключение Фонда экономических исследований Михаила Хазина. В нем оценка доходной составляющей названа умеренно-консервативной, поскольку наша оценка доходной части делалась из расчета цены квадратного метра на 10−12 процентов ниже рыночной. То есть, реально в зависимости от конъюнктуры в секторе жилищного строительства Новосибирской области доходность может быть выше названной суммы в 9,6 миллиарда рублей.

Но, тем не менее, что же происходит на деле?

Более полугода проводились совещания под руководством первого заместителя председателя правительства Владимира Михайловича Знаткова. Результатом этих совещаний стал отказ от площадок Ложок и Верх-Тула. Вместо этого было принято решение компенсировать затраты отдельных застройщиков. А по площадке Клюквенный коммерческой организацией был принят мастер-план, порядок и сроки реализации которого, на мой взгляд, выгодны коммерческим организациям, а не Новосибирской области. Требуют проверки и расчеты затрат, сделанные региональным правительством по этой площадке. Например: по нашим расчетам, сделанным в АРЖС, стоимость ливневой канализации составила 600 миллионов рублей, а в расчетах правительства сумма затрат на ливневку — уже 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Логика правительства Новосибирской области, озвученная на одном из совещаний, такова: прибыль Новосибирской области не нужна, а на решение проблем обманутых дольщиков региональное правительство выделит дополнительные средства из областного бюджета.

мы свои силы и средства растрачиваем впустую, в угоду отдельным избранным личностям, компаниям и амбициям отдельных чиновников

Я из-за этого подал заявление об увольнении из АРЖС, считаю, что эта схема неэффективна, а, возможно, и коррупционная. Она ведет к дискредитации действующей власти и абсолютно недопустима в современных условиях, когда Россия проводит спецоперацию на Украине, находится под информационными и санкционными ударами «недружественных» нам стран и обязана рассчитывать на свои силы. При этом, пример, который я вам, уважаемые коллеги, привожу, показывает: мы свои силы и средства растрачиваем впустую, в угоду отдельным избранным личностям, компаниям и амбициям отдельных чиновников.

Несколько дней назад я узнал, что после письменного обращения, которое я направил губернатору, первому заместителю председателя правительства, министру экономического развития и министру строительства Новосибирской области, первый заместитель председателя правительства Знатков приостановил решение о расторжении договора по новому инвестпроекту в Верх-Туле. Правда, приостановил только временно — до 1 ноября. Вероятно, расчет на то, что к ноябрю ситуация успокоится.

Также хочу отметить, что, беседуя с коллегами-депутатами законодательного собрания я понял, что в большинстве своем даже они не владеют информацией о реализации в нашей области постановления правительства РФ № 1704. Что тогда говорить о рядовых гражданах? Я убежден, что подобные вопросы не должны решаться за закрытыми дверями. В сегодняшней ситуации все действия исполнительной и законодательной власти должны быть предельно открыты, прозрачны и максимально освещаться в средствах массовой информации. А любые сомнительные действия должны пресекаться.

я прошу считать мое сегодняшнее обращение к сессии заявлением в прокуратуру

В связи с этим я прошу прокуратуру Новосибирской области считать мое сегодняшнее обращение к сессии заявлением в прокуратуру. Прошу поставить этот вопрос на контроль.

Прошу законодательное собрание после каникул поставить на рассмотрение комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам вопрос о реализации постановления правительства РФ №1704 в Новосибирской области и дать оценку действий областного правительства. При необходимости вынести вопрос на сессию законодательного собрания.

Я оставляю за собой право обращаться в органы государственной власти, в правоохранительные органы и к экспертному сообществу.