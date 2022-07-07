Пчелы массово гибнут в регионах Сибири

© trk7.ru
Пчелы массово гибнут в регионах Сибири
07 Июл 2022, 09:26

В регионах Сибири снова начали массово гибнуть пчелы. В Красноярском крае умерли миллионы насекомых, фермеры предупреждают, что меда уже не будет. На Алтае пострадали и жители.

Пчеловоды из Первомайского, Ребрихинского, Усть-Калманского, Петропавловского, Благовещенского и Тальменского районов Алтайского края пожаловались на массовую гибель пчел. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора «Вестям Алтай».

«По сути, два нарушения основных: неуведомление [об обработках полей] и применение пестицидов, которые должные применяться только в ночное время и с какой-то периодичностью», — рассказал руководитель управления Россельхознадора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

Специалисты ведомства уже подтвердили связь между обработкой рапсовых посевов и гибелью пчел в Косихе. По остальным случаям назначены экспертизы.

«По состоянию на 6 июля в управление поступили шесть обращений о массовой гибели пчел вследствие применения пестицидов и агрохимикатов на земельных участках сельскохозяйственного назначения — из Первомайского, Каменского, Косихинского, Петропавловского (села Соловьиха, Петропавловское, Зеленый Дол, Алексеевка, Антоньевка) и Тальменского районов», — также заявили в ведомстве агентству ТАСС.

Алтайский край — один из крупнейших производителей меда в России.

Кроме того, обращения по поводу гибели пчел и применения пестицидов и агрохимикатов поступили в управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

«У нас два обращения поступило — о гибели пчел и применении пестицидов и агрохимикатов. Также при мониторинге СМИ выявили, что в Колыванском районе, село Новотрышкино, и в селе Утянка Довольнинского района произошла гибель пчел. Мы в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований всю информацию устанавливаем», — рассказал начальник отдела государственного земельного надзора ведомства Андрей Стуканов.

Пчелы массового погибли и в Красноярском крае. По данным 7 канала, речь идет о 6 млн насекомых в Емельяновском районе. Пасечники обвинили в этом местных аграриев.

«Если бы они [аграрии] предупредили нас [об обработке посевов]. У нас же, видите, все мобильно, мы бы зацепили, мы бы утащили километров за пять. Ну, переждали вот этот полив и всё. Не было бы этой беды. Конечно, пчела, она нарастет. Она сейчас выправится, нарастет, будет подлечиваться, но меда уже не будет», — рассказал пасечник Валерий Голованов.

В 2021 году в Боготольском районе крае уже происходил массовый мор пчел из-за пестицидов, применявшихся на соседних полях. Тогда погибли 20 млн особей.

В августе 2021-го первый из пасечников получил деньги на покупку новых пчелосемей от агрохолдинга «Дары Малиновки». В компании отмечали, что выплаты носят «благотворительный характер». ООО «Сельхозпредприятие „Дары Малиновки“» зарегистрировано в Красноярске, фирма принадлежит Антонине Лебедевой. В 2016 году региональные власти публично поддержали инициативу компании по созданию агропарка в Сухобузимском районе.

В 2020—2021 годах «Дары Малиновки» также поставляли картофель, морковь, свеклу и лук государственному бюджетное учреждение «Центр питания», которое заказывает еду для школ края. В частности центр обеспечивал школу №144 Красноярска, которая в феврале стало одним из тех учебных заведений города, где произошли массовые отравления школьников.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек» История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
Последние материалы
07 Июл, 14:54
Драму о трудовом рабстве на окраине Москвы покажут новосибирцам
07 Июл, 14:14
Фермеры Сибири ищут аналоги запчастей, удобрений и упаковки — исследование
07 Июл, 12:58
Директора новосибирского правительственного центра «Мой бизнес» арестовали
07 Июл, 12:30
Сотрудники центра «Э» и студенты: как проходит первый суд над российским журналистом по делу о «фейках» про армию
07 Июл, 10:39
«Они хорошо приживаются и выглядят, как близнецы»: «Брусника» привезла из Европы сотни тысяч растений
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования