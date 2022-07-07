Пчелы массово гибнут в регионах Сибири

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В регионах Сибири снова начали массово гибнуть пчелы. В Красноярском крае умерли миллионы насекомых, фермеры предупреждают, что меда уже не будет. На Алтае пострадали и жители.

Пчеловоды из Первомайского, Ребрихинского, Усть-Калманского, Петропавловского, Благовещенского и Тальменского районов Алтайского края пожаловались на массовую гибель пчел. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора «Вестям Алтай».

«По сути, два нарушения основных: неуведомление [об обработках полей] и применение пестицидов, которые должные применяться только в ночное время и с какой-то периодичностью», — рассказал руководитель управления Россельхознадора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

Специалисты ведомства уже подтвердили связь между обработкой рапсовых посевов и гибелью пчел в Косихе. По остальным случаям назначены экспертизы.

«По состоянию на 6 июля в управление поступили шесть обращений о массовой гибели пчел вследствие применения пестицидов и агрохимикатов на земельных участках сельскохозяйственного назначения — из Первомайского, Каменского, Косихинского, Петропавловского (села Соловьиха, Петропавловское, Зеленый Дол, Алексеевка, Антоньевка) и Тальменского районов», — также заявили в ведомстве агентству ТАСС.

Алтайский край — один из крупнейших производителей меда в России.

Кроме того, обращения по поводу гибели пчел и применения пестицидов и агрохимикатов поступили в управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

«У нас два обращения поступило — о гибели пчел и применении пестицидов и агрохимикатов. Также при мониторинге СМИ выявили, что в Колыванском районе, село Новотрышкино, и в селе Утянка Довольнинского района произошла гибель пчел. Мы в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований всю информацию устанавливаем», — рассказал начальник отдела государственного земельного надзора ведомства Андрей Стуканов.



Пчелы массового погибли и в Красноярском крае. По данным 7 канала, речь идет о 6 млн насекомых в Емельяновском районе. Пасечники обвинили в этом местных аграриев.

«Если бы они [аграрии] предупредили нас [об обработке посевов]. У нас же, видите, все мобильно, мы бы зацепили, мы бы утащили километров за пять. Ну, переждали вот этот полив и всё. Не было бы этой беды. Конечно, пчела, она нарастет. Она сейчас выправится, нарастет, будет подлечиваться, но меда уже не будет», — рассказал пасечник Валерий Голованов.

В 2021 году в Боготольском районе крае уже происходил массовый мор пчел из-за пестицидов, применявшихся на соседних полях. Тогда погибли 20 млн особей.



В августе 2021-го первый из пасечников получил деньги на покупку новых пчелосемей от агрохолдинга «Дары Малиновки». В компании отмечали, что выплаты носят «благотворительный характер». ООО «Сельхозпредприятие „Дары Малиновки“» зарегистрировано в Красноярске, фирма принадлежит Антонине Лебедевой. В 2016 году региональные власти публично поддержали инициативу компании по созданию агропарка в Сухобузимском районе.

В 2020—2021 годах «Дары Малиновки» также поставляли картофель, морковь, свеклу и лук государственному бюджетное учреждение «Центр питания», которое заказывает еду для школ края. В частности центр обеспечивал школу №144 Красноярска, которая в феврале стало одним из тех учебных заведений города, где произошли массовые отравления школьников.