Четыре казино закрыли в Новосибирске

© ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске нашли сеть нелегальных казино. В организации обвинили 37-летнего жителя пригорода.

В Октябрьском районе Новосибирска нашли четыре незаконных игорных заведения, сообщили в ГУ МВД по региону. Задержаны восемь человек в возрасте от 19 до 49 лет.

«Подпольные игровые клубы действовали с июня 2021 года, организовал их работу 37-летний житель Новосибирского района, — считают в полиции. — Деятельность незаконных заведений была строго законспирирована, информация о нем распространялась среди проверенного круга лиц, вход осуществлялся исключительно по предварительному звонку».

Клубы работали круглосуточно с собственной охраной.

«По результатам обысков, проведенных в игорных заведениях и по местам жительства подозреваемых, в общей сложности изъято 13 сотовых телефонов, 5 банковских карт, 73 системных блока, 19 мониторов, 8 игровых консолей, 8 игровых клавиатур, 5 игровых комплексов, 1 видеорегистратор, 1 блок питания, 2 роутера, 1 модем, а также денежные средства в размере около 88 тыс. рублей», — утверждают в полиции.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр).