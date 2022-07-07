«Они хорошо приживаются и выглядят, как близнецы»: «Брусника» привезла из Европы сотни тысяч растений

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Строительная компания «Брусника» получила из питомников Германии и Польши почти 270 тыс. лиственных и хвойных деревьев, кустарников и многолетних цветов. Из-за резкого обострения геополитической ситуации, колебания курса валют и разрыва прежних логистических цепочек срок их доставки увеличился с одного месяца до трех, а бюджет — в два раза. Однако отказываться от зарубежных закупок девелопер не намерен: эти растения хорошо приживаются, выглядят, как близнецы, и формируют завершенный, четкий каркас общественных пространств.

В 2022 году специалисты «Брусники» высадят 267,5 тыс. кустарников и 1,2 тыс. десяти-пятнадцатилетних деревьев высотой 5−8 метров. Среди них три вида дерена (белый, «Сибирика», «Флавирамеа»), горная сосна, черемуха, кизильник, спирея, черноплодная рябина, ива, липа, боярышник, клён, брескелет и сумах оленерогий.



«Растения нам пришлось доставлять в рефрижераторах, — комментирует руководитель мастерской ландшафтной архитектуры „Брусники“ Алексей Хриченков. — В Германии в этом году несколько недель держалась жара, температура в районе погрузки составляла около 35 градусов. Одновременно произошли существенные изменения в логистике. Везти прежними путями и с прежней скоростью мы сегодня не можем. Общий километраж увеличился на 20%. Кроме того, мы не знали, сколько фуры простоят на таможне и смогут ли вообще её пройти. Питомники готовы были принять растения обратно, но, конечно, только живые. Поэтому нам пришлось использовать для их перевозки рефрижераторы».

Каждый год мастерская ландшафта заказывает в питомниках для тестирования в условиях Урала и Сибири около десятка новых видов растений. В 2022-м из Европы впервые привезли редкие клёны («Норвиджиан Сансет» и пенсильванский), карагану «Лорберга», бересклеты (крылатый и «Ред Каскад»), яблони «Беролина» и «Кокинелла», сербскую ель, липу «Винтер Оранж». Если они приживутся, «Брусника» включит их в будущие проекты озеленения общественных пространств.



«Закупать взрослые растения за рубежом по нынешним временам почти непозволительная роскошь, — констатирует Алексей Хриченков. — Но без них выполнить наши внутренние стандарты озеленения невозможно. В России культура выращивания деревьев и кустарников пока не сформирована, в большинстве проектов они высаживаются в возрасте всего трёх-четырёх лет. Наша философия предполагает, что люди покупают не квадратные метры, а среду, готовую для жизни, в которой деревья уже сегодня дают тень и очищают воздух».

Стандарт благоустройства «Брусники» строится на трех принципах. Во-первых, 30% уличного и 70% дворового пространства должны быть покрыты зеленью. По периметру двора обычно высаживают деревья, кустарники выполняют функцию буфера, который разделяет приватные пространства от общественных, а игровые зоны от транзитных.

Второй принцип — озеленение должно быть разноуровневым. Деревья и кустарники формируют аккуратный, ухоженный двор, многолетние цветы и травы делают ландшафт разнообразным.

Третий момент — подбор растений основывается на календаре цветения, это делает двор живым и красивым в любой сезон.

Озеленение во дворах «Брусники» поддерживает идею биоразнообразия и создания условия для жизни местной фауны — птиц, жуков, стрекоз, других насекомых, которые переносят пыльцу, помогают деревьям и кустарникам образовать завязи плодов и борются с вредителями.

