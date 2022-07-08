«Область загоняется в долги»: депутаты поспорили с новосибирским правительством

© nso.ru. Губернатор Андрей Травников в заксобрании (на переднем плане)

Бюджет Новосибирской области исполнен с профицитом, но выяснилось, что это произошло из-за того, что значительную часть заложенных средств просто не смогли потратить. Депутаты заксобрания раскритиковали чиновников, которые перестали ходить на заседания комитетов, и возмутились их высокими премиями.

Депутаты обсудили итоги исполнения бюджета за 2021 год на сессии заксобрания. Большинство вопросов касались того, что неизрасходованными 15 млрд рублей.



«Что касается по капитальным вложениям. На 100% было профинансировано работ на 25,5% объектов в 2020 году. А в 2021 — всего на 8,2%, — заметил депутат Вячеслав Илюхин. — В в 2020 году на 90% и более выполнены работы на 57,7% [объектов], а в 2021 — всего на 9,1%. И в 2021 году на 60% объектов работы выполнены менее, чем на 30%. То есть, у нас ситуация ухудшается. Я хочу понять — почему, в чем проблема у нас?»

«И, мало того, что за это никто не несет наказания — правительство Новосибирской области по результатам исполнения бюджета за 2021 год получает премию в размере 144,38 млн рублей. А за что, позвольте спросить?» — добавил депутат, который обеспокоен, что ситуация может повториться в 2022 году.

Кроме того, премия правительству области, по словам Илюхина, уже запланирована в размере 182 млн рублей.



Министр финансов Виталий Голубенко связал проблемы исполнения бюджета с гиперинфляцией в 2021 году, срывом работ со стороны подрядчиков и сложностью прохождения госэксертизы. Впрочем, Илюхина ответ не вполне удовлетворил — он указал, например, на то, что в Омске степень готовности ледовой арены выше, хотя строить ее начали позже аналогичного объекта в Новосибирске.

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В 2021 году было предусмотрено 2,5 млрд рублей на два проекта государственно-частного партнерства, из которых не было освоено 2 млрд, обратила внимание вице-спикер Ирина Диденко. А зампред строительного комитета Вадим Агеенко заметил, что больше половины из неосвоенных 15 млрд — это отсутствие проектно-сметной документации, несостоявшиеся торги и «проблемы с контрагентами». Речь идет о срыве сроков обязательств, что мешало оплачивать работы из бюджета.

Губернатор Андрей Травников («Единая Россия») попросил депутатов быть корректными с цифрами. Он уверяет, что 15 млрд — это не «неисполнение бюджета», а «профицит», который на 5,5 млрд состоит из дополнительно полученных доходов, которые поступили в конце 2021 года и не успели быть потрачены. Хотя он признал, что неисполнение бюджета составило почти 9,5 млрд, но из них 2 млрд — это федеральный транш, полученный под Новый год. Он тоже перешел на 2022 год.

На срывы сроков строительства социальных объектов обратил внимание и депутат Яков Новоселов, иронично прокомментировав ситуацию: «Скоро 17 августа — срок сдачи всех семи поликлиник [строящихся по договору ГЧП с группой „ВИС“]. Думаю, мы вместе с коллегами приедем принять участие в их торжественном открытии — ну, может, даже вместе с благодарными жителями».

На самом деле поликлиники не закончены, а часть даже не начали строить.

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«Нет денег? — продолжил Новосёлов. — Так мы видим что у нас 10−13−15 млрд, мы не знаем, куда их девать. Их нам бы хватило, чтоб самим построить поликлиники! Сегодня строительство откладывается более чем на 7 лет. И к стройке до сих пор даже в большей части не приступили. Область загоняется в долги перед коммерсантами и концессионерами, регион вымирает ударными темпами. И вопрос — какова теперь стоимость строительства поликлиник? Во сколько раз она увеличилась за те годы, пока регион был отдан, так сказать, концессионерам на использование, которые не строили семь лет эти поликлиники. И почему от регионального парламента так тщательно скрывают их стоимость?»



Министр Голубенко сказал, что вопрос для него «непрофильный», но признал, что на стоимость влияют инфляция и срывы сроков.

«То есть, Виталий Юрьевич, стоимости на сегодня нет?», — уточнил спикер заксобрания Андрей Шимкив.

«У меня, Андрей Иванович, этих данных нет», — признал Голубенко.

«У кого [они есть]? У [первого вице-премьера Владимира] Знаткова?, — не отпускал тему Андрей Иванович, — Владимир Михайлович, микрофон включите».

«Коллеги, когда мы говорим о стоимости, надо понимать, что стоимость увеличивается на инфляционную составляющую, не более того», попытался успокоить депутатов вице-премьер Владимир Знатков: «Сегодня три поликлиники строятся, мы докладывали, четыре сегодня выходят из экспертизы… Точную стоимость поликлиник мы вышлем в адрес законодательного собрания, чтобы не быть голословными».

Депутат Константин Антонов обратил внимание на слабое взаимодействие руководителей правительства с депутатским корпусом: «Когда я наблюдаю, когда руководитель органа государственной власти демонстративно игнорирует заседание комитета, рабочие группы, когда он в ответ на предложение председателя комитета придти на заседание комитета говорит — хорошо, если я найду время, заскочу к вам на пару минут. Или на десять минут. Или как например, спорим мы на комитете с заместителем министра, потом министр, как дама с камелиями, перестает здороваться».

Губернатор Травников согласился с тем, что должно быть уважительное отношение со стороны и депутатов, и его коллег по правительству. «И если вдруг на приглашение председателя комитета на заседание комитета не приходит представитель министерства — конечно же это неправильно, я бы даже сказал — возмутительно, — уверяет чиновник. — Я бы попросил председателя комитета в рабочем режиме, в режиме телефонных звонков мне о таких фактах сообщать».

С другой стороны губернатор попросил депутатов понимать, что график работы исполнительной власти в течении последних трех лет «просто бешеный». И если министр не может придти лично, и присылает своего заместителя — «наверно, это нужно принимать».

Тайга.инфо