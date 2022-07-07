Фермеры Сибири ищут аналоги запчастей, удобрений и упаковки — исследование

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Приостановка завоза импортных товаров и рост цен вызвали повышенный спрос среди фермеров на аналоги запчастей для сельхозтехники, масел, гербицидов, упаковки.

Специалисты компании «ТендерПро» проанализировали спрос сельхозпроизводителей. За последние шесть месяцев фермеры на электронных торговых площадках и в поисковых системах чаще всего искали замену запчастям для техники, маслам, фильтрам, гербицидам, удобрениям, двигателям и упаковке Tetra Pak.



Так, по сравнению с первой половиной 2021 года, в этом замену упаковке Tetra Pak бизнес искал чаще в 14 раз.

Также фермеры пытались найти аналоги масел (рост за 6 месяцев 2022 по сравнению аналогичным периодом в 2021 на 144%), аналоги фильтров — чаще на 53,5%, запчастей к сельхозтехнике — чаще на 38,2%, гербицидов — чаще на 53,5%, удобрений — на 30,8% и двигателей для тракторов — на 26%.

«Приостановка поставок импортных товаров, а также рост цен, вынудил фермеров не только искать аналоги, но и подержанную сельхозтехнику для ее последующего разбора. В том числе, используя для этого электронные торговые площадки. По нашим наблюдениям, после пика активности в марте, к июню этого года поиск аналогов товаров и комплектующих снизился, однако в среднесрочной перспективе скорее всего возрастет, — говорит коммерческий директор ООО „ТендерПро“ Геннадий Картышев. — В особенности, если западные компании продолжат покидать российский рынок и санкционное давление усилится».

Чаще всего искали замену товарам сельхозпроизводители из Южного, Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов.