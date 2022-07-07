Фермеры Сибири ищут аналоги запчастей, удобрений и упаковки — исследование

© Анастасия Кораблёва
Фермеры Сибири ищут аналоги запчастей, удобрений и упаковки — исследование
07 Июл 2022, 14:14

Приостановка завоза импортных товаров и рост цен вызвали повышенный спрос среди фермеров на аналоги запчастей для сельхозтехники, масел, гербицидов, упаковки.

Специалисты компании «ТендерПро» проанализировали спрос сельхозпроизводителей. За последние шесть месяцев фермеры на электронных торговых площадках и в поисковых системах чаще всего искали замену запчастям для техники, маслам, фильтрам, гербицидам, удобрениям, двигателям и упаковке Tetra Pak.

Так, по сравнению с первой половиной 2021 года, в этом замену упаковке Tetra Pak бизнес искал чаще в 14 раз.

Также фермеры пытались найти аналоги масел (рост за 6 месяцев 2022 по сравнению аналогичным периодом в 2021 на 144%), аналоги фильтров — чаще на 53,5%, запчастей к сельхозтехнике — чаще на 38,2%, гербицидов — чаще на 53,5%, удобрений — на 30,8% и двигателей для тракторов — на 26%.

«Приостановка поставок импортных товаров, а также рост цен, вынудил фермеров не только искать аналоги, но и подержанную сельхозтехнику для ее последующего разбора. В том числе, используя для этого электронные торговые площадки. По нашим наблюдениям, после пика активности в марте, к июню этого года поиск аналогов товаров и комплектующих снизился, однако в среднесрочной перспективе скорее всего возрастет, — говорит коммерческий директор ООО „ТендерПро“ Геннадий Картышев. — В особенности, если западные компании продолжат покидать российский рынок и санкционное давление усилится».

Чаще всего искали замену товарам сельхозпроизводители из Южного, Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек» История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
Последние материалы
07 Июл, 14:54
Драму о трудовом рабстве на окраине Москвы покажут новосибирцам
07 Июл, 14:14
Фермеры Сибири ищут аналоги запчастей, удобрений и упаковки — исследование
07 Июл, 12:58
Директора новосибирского правительственного центра «Мой бизнес» арестовали
07 Июл, 12:30
Сотрудники центра «Э» и студенты: как проходит первый суд над российским журналистом по делу о «фейках» про армию
07 Июл, 10:39
«Они хорошо приживаются и выглядят, как близнецы»: «Брусника» привезла из Европы сотни тысяч растений
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования