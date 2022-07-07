Драму о трудовом рабстве на окраине Москвы покажут новосибирцам

© кадр из фильма «Продукты 24»

Фильм «Продукты 24» покажут в Новосибирске. Он — о современном рабстве и мигрантах, которые работают в продуктовых магазинах на окраине Москвы. У многих из них нет денег и документов.

Премьера фильма Михаила Бородина «Продукты 24» состоится в новосибирской «Победе» 7 июля в 19:00. Бородин и исполнительница главной роли Людмила Васильева представят фильм и пообщаются со зрителями после сеанса.

По сюжету, Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинов много в спальных районах Москвы. Большинство работающих там людей — мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать.

«Это беспощадная и правдивая драма, рассказывающая историю „гольяновских рабов“ уникальным киноязыком», — рассказали прокатчики.

Для съёмок Бородин консультировался с девушкой, которую годами удерживали в обыкновенном продуктовом магазине, а также с правозащитниками, участвовашими в ее освобождении.

Ранее режиссер снял документальный фильм Cotton 100% об эксплуатации женского труда на хлопоковых полях и глубоко разбирается в теме современного рабства.