Компенсацию в 1,8 млн рублей выплатят семье из Забайкалья, чья дочь всю жизнь прожила в больнице и там же умерла

© pixabay.com
Компенсацию в 1,8 млн рублей выплатят семье из Забайкалья, чья дочь всю жизнь прожила в больнице и там же умерла
08 Июл 2022, 09:28

Суд в Забайкалье постановил взыскать компенсацию в 1,8 млн рублей с двух больниц, где всю жизнь прожила девочка с родовой травмой спинного мозга и там же скончалась. Родители не могли забрать ее домой почти 2,5 года.

Забайкальский краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который в 2021 году взыскал компенсацию морального вреда в пользу Евгении и Николая Хомяковых за смерть их дочери по вине врачей, сообщает правозащитный проект «Юраптека».

Калганская ЦРБ выплатит семье компенсацию в размере 700 тыс., а краевая больница №4 — 1,1 млн рублей.

Евгения Хомякова родила дочь Диану 13 апреля 2017 года. Судебные эксперты установили, что акушерки Калганской ЦРБ необоснованно отказали роженице с патологией беременности и тазовым предлежанием плода в госпитализации. В это время в райбольнице не было гинеколога, и медработники отправили женщину домой, хотя ее должен был проконсультировать врач.

Через несколько часов Хомякову снова привезли в эту же райбольницу, где ее начала курировать врач краевой больницы №4 Краснокаменска. Однако медик отказалась провести роженице кесарево, несмотря на критические показатели КТГ-исследования, которые говорили, что плод страдает от гипоксии.

Сразу после родов девочка оказалась в реанимации. На четвертые сутки ребенка на ИВЛ самолетом отправили в краевую больницу в Читу. Там Диане поставили диагноз: родовая травма спинного мозга, геморрагическое поражение головного мозга тяжелой степени, судорожный синдром и синдром угнетения центральной нервной системы.

Всю свою жизнь — 2 года, 5 месяцев и 17 дней — девочка провела в больницах. Она нуждалась в искусственной вентиляции легких, питалась через зонд и принимала тяжелые лекарства. Родители не могли забрать ее домой по медпоказаниям, но навещали дочь в больнице и ухаживали за ней. 30 сентября 2019 года Диана умерла.


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Компенсацию в 1,8 млн рублей выплатят семье из Забайкалья, чья дочь всю жизнь прожила в больнице и там же умерла
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