Дело завели на авиакомпанию S7 из-за несоблюдения прав пассажиров
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Административное дело возбудили в отношении АО «Авиакомпания „Сибирь“» (S7). Она, по версии прокуратуры, не обеспечила пассажиров задержанного рейса всем необходимым.
Рейс «Новосибирск—Владивосток» авиакомпании S7 был задержан в «Толмачёво» 7 июля, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
«При этом вопреки требованиям закона в период 13-и часового ожидания отправления рейса гражданам не были предоставлены в полном объеме бесплатные услуги, в том числе по их размещению в гостинице», — утверждают в ведомстве.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно).
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