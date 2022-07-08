Душили, били электрошокером и выбросили в озеро: двое новосибирцев жестоко расправились со знакомым

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В Новосибирской области вынесли приговор девушке и мужчине за жестокое убийство знакомого. Они избили и задушили пенсионера, после обмотали тело скотчем, выбросили в озеро и подожгли его машину ради огнестрельного оружия и 5 тыс. рублей.

Новосибирский областной суд вынес приговор 21-летней девушке и 30-летнему мужчине, обвиняемых в жестоком убийстве знакомого.

Нападавшим вменили пункт «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой), пункты «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 226 УК (хищение огнестрельного оружия), и пункт «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража).

Суд и следствие установили, что 12 сентября 2020 года вечером сложил в рюкзак удавку и электрошокер и встретился со своей знакомой возле вокзала в Барабинске. Они заранее спланировали убийство и распределили роли. Девушка подошла к автомобилю и предложила 68-летнему водителю отвезти их до Чулыма за 5 тыс. рублей. Тот согласился, пара разместилась на заднем сидении.

Около двух часов ночи обвиняемый попросил пенсионера остановить машину возле села Золотая Грива Чулымского района. Мужчина накинул водителю на шею удавку и начал его душить, после передал шнур соучастнице, а сам пересел на заднее сидение и стал бить пенсионера руками и электрошокером по голове.



После того, как потерпевший перестал дышать, фигуранты обмотали его тело скотчем и утопили в озере Иткуль, сели в автомобиль, чтобы скрыться, но забуксовали в поле и решили сжечь машину.

Обвиняемый забрал из салона 5, 2 тыс. рублей и огнестрельное оружие.

Суд назначил мужчине 19 лет колонии строгого режима, а его сообщнице — 14 лет. Их также обязали выплатить родственникам потерпевшего 2 млн рублей.



Приговор не вступил в законную силу.