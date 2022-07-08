Разлив нефти в Обь произошел в Томской области

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Разлив нефти в Обь произошел в Томской области
08 Июл 2022, 10:38

В Томской области произошел разлив нефти. Баржа могла принадлежать «ТДК Групп».

На реке Обь на причале «Колтогорск-Медведево» произошел разлив нефти, сообщили в томском «Центре управления регионом».

«При перекачке нефти с баржи в нефтевоз в результате микропорыва рукава произошел разлив 100 литров нефти, — рассказал начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин. — Это не такое большое количество, чтобы говорить о серьезных экологических последствиях».

При этом по словам замначальника отдела безопасности проживания и гражданской обороны мэрии Стрежевого Надежды Новак, место разлива еще будут осматривать, а специалисты отдела контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Баржа принадлежала компании «ТДК Групп», которая направлялась из Каргасокского района. В ней везли сырую нефть для отгрузки, рассказала ТАСС Надежда Новак.

Протяженность пятна была около 1 км, ширина — 20−50 метров.

ООО «ТДК Групп», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Виталию Драганову. Выручка компании в 2021 году составила 88,7 млн рублей, чистый убыток — 20 млн.


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