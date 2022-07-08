Почти 40% новосибирцев недостаточно зарплаты на основные нужды

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39% трудоустроенных новосибирцев нынешней заработной платы недостаточно для основных трат, следует из опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Самой большой статьей расходов почти для половины опрошенных является еда.

39% трудоустроенных новосибирцев, принявших участие в опросе, сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат — это на 14 п.п. больше, чем год назад (25%). Еще 41% признались, что зарплаты хватает с трудом (год назад — 43%), и только 20% отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы (год назад — 33%).



Среди представителей разных профессий, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладает рабочий персонал (60%), а также медики и госслужащие (по 51%).

Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).

46% работников Новосибирской области считают еду своей самой большой статьей расходов, год назад такой ответ дали 68% опрошенных. На втором месте среди затрат сегодня — аренда жилья или ипотека (41%), на третьем — выплата кредитов, без учета ипотеки (24%).



Среди российских регионов на недостаток зарплаты для покрытия основных трат чаще всего жалуются жители Томской области (77%), Ленинградской области (52%), Ростовской области и Пермского края (по 51%). Те, кому зарплаты достаточно, как правило, проживают в Калининградской области и Москве (по 29%).