Почти 40% новосибирцев недостаточно зарплаты на основные нужды

© Тайга.инфо
Почти 40% новосибирцев недостаточно зарплаты на основные нужды
08 Июл 2022, 12:10

39% трудоустроенных новосибирцев нынешней заработной платы недостаточно для основных трат, следует из опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Самой большой статьей расходов почти для половины опрошенных является еда.

39% трудоустроенных новосибирцев, принявших участие в опросе, сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат — это на 14 п.п. больше, чем год назад (25%). Еще 41% признались, что зарплаты хватает с трудом (год назад — 43%), и только 20% отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы (год назад — 33%).

Среди представителей разных профессий, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладает рабочий персонал (60%), а также медики и госслужащие (по 51%).

Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).

46% работников Новосибирской области считают еду своей самой большой статьей расходов, год назад такой ответ дали 68% опрошенных. На втором месте среди затрат сегодня — аренда жилья или ипотека (41%), на третьем — выплата кредитов, без учета ипотеки (24%). 

Среди российских регионов на недостаток зарплаты для покрытия основных трат чаще всего жалуются жители Томской области (77%), Ленинградской области (52%), Ростовской области и Пермского края (по 51%). Те, кому зарплаты достаточно, как правило, проживают в Калининградской области и Москве (по 29%).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек» История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
Последние материалы
08 Июл, 12:10
Почти 40% новосибирцев недостаточно зарплаты на основные нужды
08 Июл, 11:30
Сибирские ученые узнали, что динозавры заложили повышенную тревожность человеку
08 Июл, 11:26
Душили, били электрошокером и выбросили в озеро: двое новосибирцев жестоко расправились со знакомым
08 Июл, 10:38
Разлив нефти в Обь произошел в Томской области
08 Июл, 09:28
Компенсацию в 1,8 млн рублей выплатят семье из Забайкалья, чья дочь всю жизнь прожила в больнице и там же умерла
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования