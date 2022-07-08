Сибирские ученые узнали, что динозавры заложили повышенную тревожность человеку

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Новосибирские ученые попытались объяснить первопричину возникновения и «программирования» высокой тревожности у людей. Ее можно отыскать еще в доисторическом мире.

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН объяснили причины возникновения у людей высокой тревожности. Результаты работы опубликованы в виде «научного мема» в международном журнале Evolutionary Biology.

Ученые обнаружили «программирование» нарушений здоровья у испытавших в детстве стресс

людей в середине XX века, изучая состояние родившихся во время Второй Мировой войны. У таких детей, переживших блокаду Ленинграда или голод в Нидерландах в 1944-1945 годах, было избыточное ожирение, которое объясняли с позиции эволюционной теории — как генетическую способность прогнозировать голод по недостатку еды, рассказали в ИЦиГ. Но эта гипотеза «предиктивного адаптивного ответа» не объясняла причины появления и генетического закрепления у испытавших лишения людей нарушений поведения.

Изучая «программирование» тревожности, новосибирские ученые смогли сформировать высокую тревожность у животных уже после однократного воздействия слабого стресса раннем возрасте, говорится в сообщении института. Нейробиологи объяснили высокую чувствительность маленьких животных к действию раннего стресса с позиции эволюции — лишь охотящиеся на животных хищники могли стать серьезным фактором, который обеспечил закрепление тревожности.

«Для людей раннее „программирование“ тревожности тоже характерно, несмотря на то, что наши предки сами стали сверххищниками пару миллионов лет назад, — рассказал доцент кафедры физиологии НГУ, нейробиолог Петр Меньшанов. — До этого древние люди страдали от крупных африканских кошек и гиен, которые были для наших предков весьма опасными хищниками. В результате под давлением опасных животных у древних людей также могло формироваться „программирование“ тревожности, которая была адаптивна в те времена, но неадаптивна для современного общества. А то, что раннее воздействие гипоксией повышает тревожность не только у крыс и людей, но и у собак, кошек и других млекопитающих, но не у более примитивных рыб, говорит о сроках появления этого древнего признака — в эру динозавров».

Выводы новосибирских ученых говорят, что именно в ту эпоху и формировался признак. Далекие предки млекопитающих были вынуждены прятаться от хищных динозавров под землей без еды и света, чтобы их не съели.

«Лишь падение метеорита освободило млекопитающих от гнета динозавров, однако оставило

нам повышенную тревожность и другие неизгладимые следы в глубине генома. Беременность, между прочим, также может быть следствием жизни млекопитающих в тени динозавров» — считает Меньшанов.