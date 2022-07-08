Новосибирца похитили из-за долга

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Новосибирца похитили из-за долга
08 Июл 2022, 13:20

Уголовное дело возбуждено в Новосибирской области о похищении человека. Мужчину вывезли из села в Новосибирск, вымогая долг.

По данным следствия, вечером 3 июля 22-летний мужчина со знакомым подъехали на машине к дому 21-летнего потерпевшего в село Владимировское Убинского района.

«Фигурант по делу с целью получить денежные средства, которые мужчина задолжал последнему, не осведомляя водителя о истинных намерениях, применяя физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, посадил в автомобиль потерпевшего и перевез его в свою квартиру по улице Некрасова города Новосибирск, где подозреваемый удерживал потерпевшего против его воли, пока мужчину не освободили сотрудники полиции», — говорится в сообщении следствия.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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