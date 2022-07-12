Студентам Томского госуниверситета втрое подняли плату за общежития: «Почему бы не повысить стипендию»

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В Томском госуниверситете (ТГУ) подняли плату за общежития в три с половиной раза. Проректор на встрече со студентами сослался на обладминистрацию, «которая повышает тарифы ежегодно», а директор студгородка предложила недовольным снимать квартиры. Сами учащиеся пожаловались на плохое состояние комнат, а депутат Госдумы попросил ректора вуза учесть их мнение и привести условия проживания в норму.

Депутат Госдумы Владимир Исаков (КПРФ) обратился к ректору ТГУ Эдуарду Галажинскому с просьбой учесть мнения студентов о повышении цен на общежития в три с половиной раза, сообщил Андрей Серафимов в своем тг-канале «Улица Бархатная».

Исаков отправил Галажинскому официальный запрос. Депутат просит ректора привести условия проживания студентов к установленным нормам и «рассмотреть различные возможности платы за проживание». Например, разбить резкое повышение цены на несколько этапов.

Один из студентов, который присутствовал на встрече с руководством вуза, рассказал Тайге.инфо, что проректор по воспитательной и социальной работе Сергей Кулижский заявил, что студенты не могут принимать участие в формировании цен на общежития. Хотя в начале собрания другой сотрудник сказал, что «всё будет согласовываться».

«Проректор перекладывал всю „вину“ на томскую администрацию, которая повышает тарифы ежегодно. Затем сообщил, что вуз не увеличивал тарифы с 2015 года, а во время ковида такой вопрос даже не стоял. Но ковид, как мы все знаем, победили, — уточнил редакции студент. — После был выведен слайд с расчетами. Акцентировалось внимание на том, что сама аренда — 330 рублей, а всё остальное — это якобы не мы, а администрация [оплатит]. И вуз готов субсидировать 50% оплаты».

Ранее ТГУ, по словам учащегося, компенсировал 75%. А на вопрос, куда теперь направят урезанные 25%, проректор Кулижский ответил, что 40 млн рублей потратили на закупку мягкой мебели. Однако сами студенты отметили, что «в общежитии ее не видели».

Собеседник редакции добавил, что площадь комнат не соответствует норме 6 кв. метров на человека. «Если мы будем селить по нормам, вы уверены, что сможете попасть в общежитие?» — спрашивал его на встрече проректор.

«Директор студгородка вообще предлагала снимать квартиру и прикрывалась дешевизной общежития. На вопрос: „Если повышаются цены, да и вообще жизнь дорожает, почему студентам не повысить стипендию?“ Кулижский похвалился 20 возможностями получить повышенную стипендию. Я знаю только 4, если честно, — подчеркнул студент. — Про сроки и качество ремонта вообще сказали, [что] компания, выигравшая тендер, вольна делать всё, что сочтет нужным. В том году сроки были просрочены на 1,5−2 месяца, работали школьники, рабочие имели доступ во все комнаты, чем и пользовались, воруя вещи наших студентов».

Качество ремонта общежитий источник Тайги.инфо оценил как «очень среднее»: жидкие обои уже облезают, замки плохо работают, студенты застревают в туалетах, а в душевых отваливаются лейки. Студент добавил, что живет общежитии №3 в комнате на четверых.



«Когда все находятся в комнате, все проживают, становится очень неудобно, двоим из четверых приходится пользоваться ноутбуком на кровати, самого пространства также немного. Про комнаты на троих я вообще молчу. На кухне у нас стоят старые плиты. Если пользоваться одновременно духовкой и конфоркой, то выбивает пробки. Постирать вещи можно только на первом этаже в платных стиральных машинках. Для этого необходимо за наличные (в 2022 году!) покупать жетоны в другом общежитии», — отметил он.

Стоимость проживания, по сведениям учащегося, пока планируют повысить с 330 до 536 рублей с учетом субсидии 50%.

