Уголовное дело завели на экс-помощника независимого новосибирского депутата

© t.me/nsk2020ru

Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирского активиста Кирилла Левченко. Он был помощником независимого депутата горсовета Сергея Бойко.

Против Кирилла Левченко возбудили дело по ст. 207.3 УК (распространение «заведомо ложной» информации об использовании ВС РФ) за пост в соцсетях с роликом BBC о последствиях действий Кремля в Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

На допрос в Следственный комитета вызвали родителей Кирилла. Он сам вместе с женой находятся за границей.

«Что же вы следователи, мои посты читаете, а позвонить мне не можете? Вы не стесняйтесь, могу с вами даже по видеозвонку. Вы меня спрашивайте, а не моих родственников», — отметил Левченко.