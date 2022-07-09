Уголовное дело завели на экс-помощника независимого новосибирского депутата

© t.me/nsk2020ru
Уголовное дело завели на экс-помощника независимого новосибирского депутата
09 Июл 2022, 05:46

Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирского активиста Кирилла Левченко. Он был помощником независимого депутата горсовета Сергея Бойко.

Против Кирилла Левченко возбудили дело по ст. 207.3 УК (распространение «заведомо ложной» информации об использовании ВС РФ) за пост в соцсетях с роликом BBC о последствиях действий Кремля в Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

На допрос в Следственный комитета вызвали родителей Кирилла. Он сам вместе с женой находятся за границей.

«Что же вы следователи, мои посты читаете, а позвонить мне не можете? Вы не стесняйтесь, могу с вами даже по видеозвонку. Вы меня спрашивайте, а не моих родственников», — отметил Левченко.

Кирилл Левченко был помощником независимого депутата горсовета Сергея Бойко. В 2021 году Левченко баллотировался в горсовет Бердска, но его лишили регистрации на выборах на основе письма Минюста Р Ф о якобы причастности к экстремистским организациям. Чиновники вменили им причастность к структурам политика Алексея Навального, которые были признаны судом экстремистскими.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек» История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
Последние материалы
09 Июл, 06:40
Каршеринговый автомобиль влетел в остановку с людьми в Новосибирске
09 Июл, 05:46
Уголовное дело завели на экс-помощника независимого новосибирского депутата
09 Июл, 05:20
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 127
08 Июл, 13:20
Новосибирца похитили из-за долга
08 Июл, 12:10
Почти 40% новосибирцев недостаточно зарплаты на основные нужды
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования