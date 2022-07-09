Каршеринговый автомобиль влетел в остановку с людьми в Новосибирске

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Водитель на машине «Делимобиль» утром 9 июля врезался в остановку в Новосибирске. Под колеса попали четыре женщины, одна из них скончалась.

ДТП со смертельным исходом произошло на остановке на улице Ипподромская в Новосибирске утром 9 июля.



«Водитель, двигаясь на автомобиле каршеринговой компании „Делимобиль“ двигался по улице Ипподромская в сторону улицы Кропоткина на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились четыре женщины, одна из которых получила травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали в ГИБДД региона.

Еще три женщины попали в больницу, их диагнозы устанавливаются.

Водитель имел признаки опьянения. Проводится проверка.