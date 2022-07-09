Дожди подтопили село в Бурятии

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Из-за обильного дождя подтопило село Хонхолой в Бурятии. Поток воды сошел с населенный пункт с леса.

Из-за обильного дождя, который шел весь день 8 июля, село Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии оказалось подтопленным, пишет «Байкал Daily».



«Вода пошла по руслу старой речки, поток пришел из леса со стороны федеральной трассы от Никольска. Предварительный осмотр показал: подмыт мост по улице Подгорная, заилило улицу Красный Яр. Осмотр продолжим», — рассказал глава Хонхолойского поселения Дмитрий Киреев.

В результате произошедшего оказался заилен участок федеральной трассы Р-258 «Байкал». На место была выехала спецтехника УПРДОР «Южный Байкал» для расчистки дороги. И вскоре дорожное полотно было расчищено. «Разрушений дорожного полотна нет, движение открыто в обе стороны», — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».