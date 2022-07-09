Более 15 млрд потратят на создание экотехнопарков для опасных отходов в Иркутской и Томской областях

© usgg.ru. Площадка «Усольехимпрома»

Экотехнопарки «Западная Сибирь» и «Восток» для переработки опасных отходов планируется создать в Томской и Иркутской областях за 9 и 6,4 млрд рублей к концу 2024 года. Подрядчиком станет концерн «Титан-2».

«Выполнение строительно-монтажных работ, поставки оборудования, пусконаладочных работ, и прочих работ по объекту «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Западная Сибирь» / «Восток» <…> Стоимость договора: 9 030 млн рублей / 6 377 млн рублей. Предельный размер финансирования данной закупки может быть уточнен после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и проверки сметной стоимости строительства объекта», — цитирует документацию «Росатома» ТАСС.



Заказчиком строительства выступили акционерные общества «РГ-Восток» и «РГ-Западная Сибирь» (входят в «Росатом»), подрядчиком — концерн «Титан-2», возводящий предприятия атомной энергетики. При этом строительство и пусконаладка экотехнопарков должны закончиться до 15 октября 2024 года.

Экотехнопарк «Восток» построят в Усолье-Сибирском, где после закрытия «Усольехимпрома» остался крупный очаг ртутного загрязнения. Экотехнопарк будет перерабатывать отходы бывшего комбината, а также там планируется утилизировать и перерабатывать отходы I (чрезвычайно опасные) и II (высокоопасные) классов опасности, которые образуются прежде всего на предприятиях Иркутской области. Экотехнопарк будет работать по принципу замкнутого цикла, что исключает захоронение отходов на полигоне.

Экотехнопарк «Западная Сибирь» планируется создать в Северске Томской области. Предусмотрено строительство здания физико-химических методов обработки и утилизации отходов, мощность которого составит 24,8 тыс. тонн в год. В экотехнопарке также появится комплекс для термического обезвреживания отходов суммарной мощностью 25,2 тыс. тонн в год, который будет вырабатывать пар и электроэнергию.