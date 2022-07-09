В Кузбасс слетелись спасатели
6 июля государственной горноспасательной службе России исполнилось 100 лет. Центром празднования стал Кузбасс, где прошел Международный слет спасателей.
В Кузбассе сосредоточена самая многочисленная группировка сил военизированных горноспасательных частей МЧС России (ВГСЧ):главный угольный регион страны требует серьезного прикрытия.
«Именно Кузбасс стал столицей празднования юбилея ВГСЧ. Опыт, квалификация и оперативность кузбасских горноспасателей известны далеко за пределами нашего региона: они не раз четко, слаженно и профессионально помогали в устранении чрезвычайных ситуаций федерального уровня. Вековая история становления и развития системы ВГСЧ насыщена примерами успеха и необыкновенного мужества, содержит немало поводов для гордости. Так, Сибирская Центральная горноспасательная станция в Ленинске-Кузнецком, запущенная в эксплуатацию в 1934 году, по своим техническим возможностям была одной из лучших не только в нашей стране, но и за рубежом. А сегодня в Кузбассе дислоцируется крупнейшая в России группировка горноспасателей: четыре военизированных горноспасательных отряда общей численностью более 1300 человек и аэромобильный отряд быстрого реагирования», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Первый заместитель министра чрезвычайных
Горноспасатели показывали свой профессионализм на базе отрядов ВГСО Кузбасса — технических полигонов и учебных классов. Условия были максимально приближены к реальным шахтам. Тушение пожаров в шахте, оказание первой помощи пострадавшим, обслуживание дыхательных аппаратов — таковы были испытания спасателей. А 8 июля на арене Ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове — самой большой площадке Кузбасса состоялся завершающий и самый зрелищный этап соревнований — «Горноспасательная эстафета». В итоге все три призовых места заняли горноспасатели Кузбасса.
Соревнования прошли в рамках международного слета, гостями которого стали представители ДНР, ЛНР и 17 дружественных России стран, а также ветераны ВГСЧ, вдовы и родственники погибших горноспасателей.
В рамках слета всю неделю жители Кузбасса могли посмотреть и сесть за руль горноспасательной техники, например, оперативного автомобиля повышенной проходимости на базе Газель NEXT-Садко. Этот автомобиль приехал в Кузбасс собственным ходом из Мурманской области в рамках полевых испытаний.
Для детей были предусмотрены мастер-классы по оказанию первой помощи, интерактивные игры и, впервые в практике горноспасателей, игра «Собери автомобиль ВГСЧ».
Торжественное мероприятие — шоу об истории, настоящем и будущем горноспасательного дела в России прошло в ЛД «Кузбасс».
На него собралось более 8 тыс. зрителей.Ведущим мероприятия стал заслуженный артист России Александр Маршал, который дал концерт для многочисленной аудитории.
На сегодняшний день общая численность ВГСЧ МЧС России составляет порядка 5,5 тыс. человек и более 800 ед. техники. Подразделения ВГСЧ расположены в 39 регионах России, обслуживают более 2,5 тыс. опасных производственных объектов по всей стране. Кузбасская группировка горноспасателей в России насчитывает 4 военизированных горноспасательных отряда и аэромобильный военизированный горноспасательный отряд быстрого реагирования в составе Национального горноспасательного центра.
Екатерина Иванова
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