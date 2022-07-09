В Кузбасс слетелись спасатели

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6 июля государственной горноспасательной службе России исполнилось 100 лет. Центром празднования стал Кузбасс, где прошел Международный слет спасателей.

В Кузбассе сосредоточена самая многочисленная группировка сил военизированных горноспасательных частей МЧС России (ВГСЧ):главный угольный регион страны требует серьезного прикрытия.

«Именно Кузбасс стал столицей празднования юбилея ВГСЧ. Опыт, квалификация и оперативность кузбасских горноспасателей известны далеко за пределами нашего региона: они не раз четко, слаженно и профессионально помогали в устранении чрезвычайных ситуаций федерального уровня. Вековая история становления и развития системы ВГСЧ насыщена примерами успеха и необыкновенного мужества, содержит немало поводов для гордости. Так, Сибирская Центральная горноспасательная станция в Ленинске-Кузнецком, запущенная в эксплуатацию в 1934 году, по своим техническим возможностям была одной из лучших не только в нашей стране, но и за рубежом. А сегодня в Кузбассе дислоцируется крупнейшая в России группировка горноспасателей: четыре военизированных горноспасательных отряда общей численностью более 1300 человек и аэромобильный отряд быстрого реагирования», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций РФ Александр Чуприян отметил, что ВГСЧ — это динамично развивающаяся служба: «И эти люди в ней особенные — они не просто крепки духом, они настоящие, со стержнем внутри. Как говорят, с „шахтерской начинкой“, а по-другому и быть не может — они и есть шахтеры на самом деле. В 2023 году планируем в Кузбассе ввести в эксплуатацию аэромобильный национальный горноспасательный центр. Он будет уникальным по своей значимости, по объемам, по возможностям профподготовки не только горноспасателей, но и шахтеров, добровольцев и представителей других профессий, связанных с добычей угля».В ходе Всероссийских соревнований за звание лучших боролись 18 команд из разных регионов России: Якутии, Челябинска, Республики Коми, Ростовской области, Магадана, Хабаровска, Норильска, Хакасии, Урала, Мурманска, Белгорода, Алтайского края, Крыма и Кузбасса.

Горноспасатели показывали свой профессионализм на базе отрядов ВГСО Кузбасса — технических полигонов и учебных классов. Условия были максимально приближены к реальным шахтам. Тушение пожаров в шахте, оказание первой помощи пострадавшим, обслуживание дыхательных аппаратов — таковы были испытания спасателей. А 8 июля на арене Ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове — самой большой площадке Кузбасса состоялся завершающий и самый зрелищный этап соревнований — «Горноспасательная эстафета». В итоге все три призовых места заняли горноспасатели Кузбасса.

Соревнования прошли в рамках международного слета, гостями которого стали представители ДНР, ЛНР и 17 дружественных России стран, а также ветераны ВГСЧ, вдовы и родственники погибших горноспасателей.

В рамках слета всю неделю жители Кузбасса могли посмотреть и сесть за руль горноспасательной техники, например, оперативного автомобиля повышенной проходимости на базе Газель NEXT-Садко. Этот автомобиль приехал в Кузбасс собственным ходом из Мурманской области в рамках полевых испытаний.

Для детей были предусмотрены мастер-классы по оказанию первой помощи, интерактивные игры и, впервые в практике горноспасателей, игра «Собери автомобиль ВГСЧ».

Торжественное мероприятие — шоу об истории, настоящем и будущем горноспасательного дела в России прошло в ЛД «Кузбасс».

На него собралось более 8 тыс. зрителей.Ведущим мероприятия стал заслуженный артист России Александр Маршал, который дал концерт для многочисленной аудитории.

На сегодняшний день общая численность ВГСЧ МЧС России составляет порядка 5,5 тыс. человек и более 800 ед. техники. Подразделения ВГСЧ расположены в 39 регионах России, обслуживают более 2,5 тыс. опасных производственных объектов по всей стране. Кузбасская группировка горноспасателей в России насчитывает 4 военизированных горноспасательных отряда и аэромобильный военизированный горноспасательный отряд быстрого реагирования в составе Национального горноспасательного центра.

Екатерина Иванова

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